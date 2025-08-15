鉅亨速報 - Factset 最新調查：應用材料(AMAT-US)EPS預估下修至9.38元，預估目標價為200.00元
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對應用材料(AMAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.53元下修至9.38元，其中最高估值9.68元，最低估值9.35元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.68(9.7)
|10.49
|11.83
|10.9
|最低值
|9.35(9.26)
|8.76
|9.67
|10.48
|平均值
|9.43(9.51)
|9.72
|10.82
|10.69
|中位數
|9.38(9.53)
|9.68
|10.77
|10.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|289.58億
|323.39億
|332.25億
|321.72億
|最低值
|282.04億
|275.58億
|298.55億
|307.62億
|平均值
|284.37億
|295.24億
|317.71億
|314.67億
|中位數
|282.69億
|293.71億
|320.96億
|314.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.92
|6.40
|7.44
|8.11
|8.61
|營業收入
|172.00億
|230.59億
|256.85億
|264.54億
|271.76億
詳細資訊請看美股內頁：
應用材料(AMAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
