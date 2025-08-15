鉅亨速報 - Factset 最新調查：應用材料(AMAT-US)EPS預估下修至9.38元，預估目標價為200.00元

search icon



Factset 最新調查：應用材料(AMAT-US)EPS預估下修至9.38元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對應用材料(AMAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.53元下修至9.38元，其中最高估值9.68元，最低估值9.35元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.68(9.7)10.4911.8310.9
最低值9.35(9.26)8.769.6710.48
平均值9.43(9.51)9.7210.8210.69
中位數9.38(9.53)9.6810.7710.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值289.58億323.39億332.25億321.72億
最低值282.04億275.58億298.55億307.62億
平均值284.37億295.24億317.71億314.67億
中位數282.69億293.71億320.96億314.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.926.407.448.118.61
營業收入172.00億230.59億256.85億264.54億271.76億

詳細資訊請看美股內頁：
應用材料(AMAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

