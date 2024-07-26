鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為115.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.34元下修至-0.36元，其中最高估值0.06元，最低估值-0.99元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.06(0.06)
|1.32
|2.98
|3.44
|最低值
|-0.99(-0.99)
|-2.35
|-0.52
|1.38
|平均值
|-0.45(-0.42)
|-0.04
|1.46
|2.12
|中位數
|-0.36(-0.34)
|0.01
|1.33
|1.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|133.51億
|160.23億
|196.66億
|203.59億
|最低值
|115.00億
|121.25億
|139.18億
|151.47億
|平均值
|124.66億
|142.54億
|164.07億
|176.76億
|中位數
|123.60億
|142.66億
|160.73億
|175.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.45
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|營業收入
|39.40億
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至10.36元，預估目標價為184.25元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：看準科技(BZ-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為26.97元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療UTHR-US的目標價調升至344元，幅度約7.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇