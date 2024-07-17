【量大強漲股整理】櫃買指數再創新高，中小型股輪動表現，主流股如何掌握?

鉅亨研報 2024-07-17 17:32

加權指數，今日開低走低，終場下跌 227.43 點，收在 23769.82 點，成交量 5423 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 307.2 億，投信買超 39.03 億，自營商賣超 150.72 億，三大法人合計賣超 418.89，其中，投信連 13 買，累計 557.02 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.37%，收在 1030 元，明天即將召開法說會，公布第 2 季財報和第 3 季營運展望，法人預期，台積電第 3 季營收有望季增 11%-15%、毛利率 53%，全年營收年增 26%-29%；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.47%，收在 212 元，地表最強晶片 GB200 進入量產，近期各家廠商訂單比例曝光，其中鴻海拿下最高份額 40%，有利未來營運表現；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.49%，收在 1325 元，聯發科預計下半年推出新款 5G 旗艦晶片天璣 9400，擴大搶食 AI 手機市場，預期 OPPO、vivo 及小米等非蘋品牌大廠將成為首發客戶。

(2356-TW) 英業達，上漲 0.53%，收在 56.4 元，黃仁勳直言，英業達很重要的夥伴，地表最強晶片 GB200 近期進入量產，各家廠商訂單比例曝光，市場點名的英業達也名列其中，最快將在年底啟動出貨，挹注營收，未來也會持續研發浸沒式散熱系統，強化產業競爭力，此外，英業達自研晶片 VectorMesh 擁有低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，目前已取得台灣客戶訂單和產業巨頭訂單，也有利營收表現，董事長葉力誠指出，未來幾年英業達的營收和獲利表現將會穩定向上。

(NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨，機殼族群將迎來強勁成長動能；(3013-TW) 晟銘電，股價亮燈漲停，收在 133.5 元，連續 3 天亮燈漲停，天天創歷史新高紀錄，絕對是台股最強勢的股票之一

佳螢無論是在 6.7 端午大禮包、6.14 節目公開預告【3013 晟銘電】值得留意甚至我公開預告看大作小、【2382 廣達】創新高後，有機會接棒的就是相關的供應鏈大廠 (3013-TW) 晟銘電，上週四亮燈漲停! 周一漲停! 週二漲停! 週三再度亮燈漲停，再創新高! 會員暴賺 + 45%⊕⊕⊕⊕，通通驗證佳螢冠軍團隊的實力!

(3013-TW)晟銘電，6 月營收 9.1 億元，攀上 19 個月來高點，月增 5%，年增 96%，持續投資 800 噸大型沖壓設備，使用連續模組生產，目標為降低生產成本和提高機殼品質，2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達，即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，晟銘電營收有望大幅成長，目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收；(5426-TW)振發，上漲 1.87%，收在 39.25 元，成功拿下 AI 伺服器機殼大單，今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長，6 月營收 1.28 億元，月增 18%，年增 11%，法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元，已合理的本益比推算，股價至少上看 50 元。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 3.2%，收在 145 元，6 月營收 5.41 億，年增 21.9%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已經具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證，全面搶攻 AI 商機；(3363-TW)上詮，上漲 0.29%，收在 170 元，上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。

AI 晶片需求成長將帶動 ABF 需求上升，能明顯改善 ABF 產業供過於求狀況，ABF 載板三雄有機會從谷底反彈上漲；(3037-TW)欣興，上漲 8.84%，收在 215.5 元，6 月營收 88.71 億元，月減 8.01%、年增 7.3%，第三季進入傳統旺季，下半年營運有望優於上半年，欣興董事長曾子章表示，AI 將是未來重要成長動能，下半年在 5G、AI 需求成長帶動下，營運有望加速從谷底回升，重新恢復成長；(8046-TW)南電，上漲 6.54%，收在 195.5 元，2.5D 以上先進封裝和玻璃基板等，南電都沒缺席，也有切入 CoWoS 先進封裝，邊緣運算應用為主；(3189-TW)景碩，股價亮燈漲停，收在 132 元，市場傳出景碩通過 (2330-TW) 台積電 AI 晶片的 ABF 載板認證，並成功打進輝達 GB200 供應鏈，營收有望迎來強勁的成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師