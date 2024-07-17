〈微電能源登興櫃〉今年併網量增50% 營收拚優去年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 15:16

微電能源 (6883-TW) 今 (17) 日召開興櫃前法說會，董事長王愍迪指出，去年度併網量為 40MW，今年隨著過去耕耘案場發酵，併網量將年增 50%，累計併網量達 160MW，看好今年營收穩定成長，且隨著原料成本降低，毛利率也將同步優化，預計將在 19 日登錄興櫃，參考價為每股 80 元。

展望全年，王愍迪認為，儘管上半年營收較少，不過今年營收會穩定成長，且前兩年因原物料成本大漲，今年隨著相關問題改善，毛利率也可望較前兩年優化。

微電能源目前在手開發案量 380MW，75% 案量在台南，25% 案量在非台南地區，並預計未來數年內再開發 400MW，目標至 2027 年達到開發總量 850MW 的水準，包括屋頂型、漁電共生、地面型及農電共生等應用。

此外，微電能源已在台南學甲併接 300MW 的共同升壓站，建立特高壓與自有與民營電廠的完整併接與共用商業服務，具有完整合作模式，微電將具有領先開發優勢，可複製到其他台電饋線尚未佈建的區域。

微電能源旗下漁電共生案場開發規模已達 250MW，主力在台南地區，目前已併網超過 60MW，預計持續併網完成，帶動營運動能成長，以養殖為主、發電為輔，結合當地養殖、引入產學產銷合作，自組建養殖與漁業管理團隊，利用科技養殖與數據管理，確保漁業養殖運作，並藉由與當地社區合作，進一步提升長期經營效益，建立複製擴張的優勢。