〈環球晶美國建廠〉徐秀蘭：此次獲美政府4億美元補助靠兩大關鍵

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 19:35

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日宣布獲得美國政府上限 4 億美元的直接補助，董事長徐秀蘭表示，美國有世界頂尖的 IC 設計、IDM、品牌與系統公司等，但獨缺矽晶圓廠，前一個 12 吋矽晶圓廠已是 21 年前興建的，因此環球晶此次獲得美國政府支持，最重要的就是唯一性與不可或缺性。

徐秀蘭說，此次有非常多厲害的公司申請美國補助，但並非每家申請的公司都會獲得補助，而環球晶此次能夠獲得肯定、並取到美國政府支持，主要就如同白宮先前提過，美國有很好產業鏈，但獨缺矽晶圓環節，此次環球晶宣布在美國建廠，將是美國 21 年來第一次有 12 吋的先進製程晶圓廠。

另外，環球晶也同時宣布擴充位於密蘇里州的 12 吋 SOI 矽晶圓產能，也是美國唯一一座 12 吋 SOI 工廠。徐秀蘭補充，環球晶在 2016 年買下 MEMC，它當時總部就位於密蘇里州，並擁有 8 吋 SOI 矽晶圓產線與技術團隊，工廠腹地也相當廣闊，因此當討論擴產時，就決定在旁邊再建一條 12 吋的 SOI 產線。

徐秀蘭說，儘管不是每個元件都需要 SOI 矽晶圓，但很多關鍵應用的元件，如矽光子、FDSOI 等都需要採用 SOI 矽晶圓，也因為環球晶在美國生產，得以讓整體供應鏈建構完善。