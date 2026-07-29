鉅亨研報 2026-07-29 14:35

一、台股屢屢重挫，市場下一步怎麼看？

台股大跌怎麼辦？空手、套牢、獲利者操作策略一次看，現在能抄底嗎？(圖:shutterstock)

台股加權指數屢屢重挫不止，市場恐慌情緒不斷升溫，也讓不少投資人開始思考是否該逢低布局。不過，每次台股大跌後都會立刻迎來反彈嗎？從過往經驗來看，真正影響後續行情的關鍵，往往不是跌得多深，而是資金與市場信心何時回穩。面對這波修正，台股大跌後的操作策略，再次成為市場焦點。

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二、台股大跌後怎麼操作？空手、套牢、獲利者策略不同

面對台股大跌，不同持股狀態的投資人，應採取的策略其實完全不同。空手者重點在等待市場止跌訊號，不宜急著抄底；套牢者則需重新檢視原本的投資邏輯是否改變，而非急著攤平；至於帳上仍有獲利的投資人，更需要思考是否調整持股結構、保留資金彈性。真正影響後續績效的，往往不是買得快，而是是否在正確的時間做出正確決策。

三、AI 財報將成關鍵，台股大跌後真正轉折點還沒揭曉

除了技術面之外，本週美股科技巨頭財報與 AI 資本支出展望，也將左右全球資金對 AI 供應鏈的信心，更可能成為台股大跌後能否展開反彈的重要催化劑。如果市場預期重新轉趨樂觀，部分族群有機會率先回穩；但若企業展望轉弱，盤勢仍可能持續震盪。真正值得留意的觀察指標、進場時機，以及哪些族群可能率先受惠，市場仍有更多值得深入解析的細節。