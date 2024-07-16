鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至-1.09元，預估目標價為210.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對波音(BA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.15元上修至-1.09元，其中最高估值0.68元，最低估值-3.08元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.68(0.68)
|8.83
|12.7
|14.65
|最低值
|-3.08(-3.08)
|1.45
|4.05
|9.3
|平均值
|-1.15(-1.24)
|4.95
|8.53
|12
|中位數
|-1.09(-1.15)
|4.96
|8.35
|11.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|830.84億
|1,035.38億
|1,140.51億
|1,199.99億
|最低值
|727.50億
|882.73億
|957.86億
|1,078.52億
|平均值
|781.68億
|942.53億
|1,055.21億
|1,152.26億
|中位數
|781.38億
|943.31億
|1,054.04億
|1,153.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.12
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|營業收入
|765.59億
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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