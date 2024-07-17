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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至6.2元，預估目標價為61.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.2元，其中最高估值8.11元，最低估值4.13元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.11(8.11)8.847.98.3
最低值4.13(4.13)2.55.68.3
平均值6.1(6.38)5.956.638.3
中位數6.2(6.47)5.786.388.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值237.11億241.19億236.14億
最低值213.94億218.21億218.79億
平均值228.88億230.26億228.23億
中位數232.24億230.83億229.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.821.615.284.683.65
營業收入165.96億107.10億175.96億257.29億230.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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