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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至-1.34元，預估目標價為210.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 00:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對波音(BA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.48元上修至-1.34元，其中最高估值0.78元，最低估值-3.08元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.78(0.78)8.7512.714.65
最低值-3.08(-3.08)1.454.059.3
平均值-1.13(-1.17)4.958.5511.99
中位數-1.34(-1.48)4.968.3511.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值830.84億1,035.38億1,144.33億1,203.17億
最低值727.50億882.73億957.86億1,071.31億
平均值785.16億942.03億1,055.37億1,152.23億
中位數784.92億941.91億1,054.04億1,153.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.12-20.88-7.15-8.30-3.67
營業收入765.59億581.61億622.86億666.07億777.94億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBA

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