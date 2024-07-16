search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為66.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 20:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.82元，其中最高估值4.38元，最低估值2.02元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.38(4.38)5.074.953.29
最低值2.02(2.02)22.082.16
平均值3.77(3.78)4.023.982.73
中位數3.82(3.88)3.964.12.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值287.99億301.09億309.69億321.04億
最低值220.81億217.82億226.69億271.09億
平均值268.63億274.14億278.75億296.07億
中位數269.36億274.75億281.48億296.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.700.815.5314.222.53
營業收入200.23億209.08億277.12億378.84億290.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTR

相關行情

台股首頁我要存股
Nutrien Ltd50.010.66%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty