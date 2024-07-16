鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為66.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.82元，其中最高估值4.38元，最低估值2.02元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.38(4.38)
|5.07
|4.95
|3.29
|最低值
|2.02(2.02)
|2
|2.08
|2.16
|平均值
|3.77(3.78)
|4.02
|3.98
|2.73
|中位數
|3.82(3.88)
|3.96
|4.1
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|287.99億
|301.09億
|309.69億
|321.04億
|最低值
|220.81億
|217.82億
|226.69億
|271.09億
|平均值
|268.63億
|274.14億
|278.75億
|296.07億
|中位數
|269.36億
|274.75億
|281.48億
|296.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.70
|0.81
|5.53
|14.22
|2.53
|營業收入
|200.23億
|209.08億
|277.12億
|378.84億
|290.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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