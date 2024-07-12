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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為210.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 20:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對波音(BA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.34元下修至-1.48元，其中最高估值0.68元，最低估值-3.08元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.68(0.78)8.8312.714.65
最低值-3.08(-3.08)1.454.059.3
平均值-1.27(-1.13)4.958.5411.99
中位數-1.48(-1.34)4.968.3511.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值830.84億1,035.38億1,144.33億1,199.99億
最低值727.50億882.73億957.86億1,071.31億
平均值783.96億941.92億1,055.21億1,151.70億
中位數782.29億941.91億1,054.04億1,153.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.12-20.88-7.15-8.30-3.67
營業收入765.59億581.61億622.86億666.07億777.94億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBA

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