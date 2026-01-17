search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元下修至2.63元，其中最高估值3.8元，最低估值2.08元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.8(3.8)33.64.1
最低值2.08(2.08)1.31.952.37
平均值2.63(2.64)2.352.712.96
中位數2.63(2.69)2.42.772.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值127.59億134.05億135.84億138.08億
最低值113.58億112.87億109.06億119.00億
平均值122.67億125.80億125.01億130.06億
中位數124.87億124.00億124.82億133.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.2710.063.500.55
營業收入123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMOS

相關行情

台股首頁我要存股
美盛26.35-4.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty