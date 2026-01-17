鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元下修至2.63元，其中最高估值3.8元，最低估值2.08元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.8(3.8)
|3
|3.6
|4.1
|最低值
|2.08(2.08)
|1.3
|1.95
|2.37
|平均值
|2.63(2.64)
|2.35
|2.71
|2.96
|中位數
|2.63(2.69)
|2.4
|2.77
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|127.59億
|134.05億
|135.84億
|138.08億
|最低值
|113.58億
|112.87億
|109.06億
|119.00億
|平均值
|122.67億
|125.80億
|125.01億
|130.06億
|中位數
|124.87億
|124.00億
|124.82億
|133.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
