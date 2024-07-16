IMF預估全球經濟成長穩定 警告通膨降溫趨勢正在放緩

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 22:40

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (16 日) 警告，許多主要經濟體的通膨降溫速度低於預期，這增加利率在更長時間內保持較高水準，進而成為全球經濟成長的潛在風險。該組織也表示，全球經濟將在未來兩年呈現溫和成長，但路上充滿諸多風險。

IMF 周二公布最新《世界經濟展望》(World Economic Outlook) 報告中，將重點聚焦服務業頑強的通膨上，主要是由薪資上漲推動。同時也指出，貿易和地緣政治局勢緊張帶來的物價壓力，尤其是石油等大宗商品。

IMF 表示，服務業價格上漲阻礙通膨降溫的進展，讓貨幣政策正常化變得複雜。通膨升溫的風險也因此增加，提高利率在更長一段時間內走高的可能性，這也讓美元走強對開發中經濟體構成壓力。

儘管發出這些警告，IMF 認為全球經濟仍有可能軟著陸。該組織將明年全球經濟成長預期上調 0.1 個百分點至 3.3%，同時維持今年全球經濟成長預期 3.2% 不變。

今年主要經濟體 GDP 增速預測均有修改

至於主要經濟體方面，IMF 下修今年美國經濟成長預測 0.1 個百分點至 2.6%，反映出美國第一季消費支出低於預期。不過該組織仍維持美國明年經濟成長 1.9% 的預測不變，原因是就業市場降溫以及緊縮貨幣政策導致的支出放緩所致。

中國方面，IMF 把國今年經濟成長預期從 4 月的 4.6% 大幅上調 5%，符合北京政府今年的目標，原因是中國第一季私人消費反彈且出口強勁。另外，IMF 還把明年中國經濟成長預測從 4 月的 4.1% 上修至 4.5%。

儘管如此，中國的經濟成長態勢可能正在減弱，中國日前公布的第二季國內生產毛額 (GDP) 增速僅為 4.7%，遠低預期，主要是房地產市場持續低迷導致消費者支出疲軟。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 受訪時指出，中國的新數據對 IMF 的預測構成下行風險，因其顯示消費者信心疲軟且房地產業問題續存。為了刺激國內消費，中國需要全面解決房地產危機，因為房地產是大多數中國家庭的主要資產。

古林查斯還說：「當你觀察中國時，你會發現國內需求越弱，成長越有可能依賴外部部門，這引發更多貿易緊張局勢。」

歐洲方面，IMF 將歐元區今年經濟成長預測稍微上調 0.1 個百分點至 0.9%，而明年經濟成長預測仍保持在 1.5% 不變。

IMF 表示，歐元區已「觸底反彈」，上半年服務業成長更為強勁，而實質薪資上漲有助明年的電力消費，更寬鬆的貨幣政策也將有助投資。

日本方面，IMF 將該國今年經濟成長預期自 4 月的 0.9% 下調至 0.7%，部分原因是日本一家大型汽車工廠關閉導致供應中斷，以及第一季私人投資疲軟。

其他國家方面，IMF 上修印度今年經濟成長預測至 7%，原因是私人消費提振，特別是農村地區的私人消費展望佳。

另外該組織下調今年經濟成長幅度最大的國家是沙烏地阿拉伯，下調了 0.9 個百分點至 1.7%，原因是與石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 協調減產；阿根廷今年經濟成長預測下調 0.7 個百分點至 3.5%，原因是該國總統米雷伊 (Javier Milei) 大幅削減開支。

保護主義的風險

IMF 還警告，由於今年的許多選舉，經濟政策可能出現波動，這可能對世界其他地區產生負面外溢效應。

該組織說：「這些潛在的轉變帶來了財政揮霍的風險，這將使債務動態惡化，對長期收益率產生不利影響，並加劇保護主義。」

不過 IMF 沒有點名提議對所有美國進口商品徵收 10% 關稅的美國共和黨候選人川普，也沒有點名大幅提高對中國電動車、電池、太陽能電池板和半導體關稅的民主黨總統拜登。

不過 IMF 表示，提高關稅和擴大國內產業政策可能會造成「破壞性的跨境外溢效應並引發報復，導致代價高昂的逐底競爭」。