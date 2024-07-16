〈財報〉投行業務復甦 摩根士丹利Q2淨利大增逾四成

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 20:50

摩根士丹利周二 (16 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成，打敗華爾街分析師預期，然而該公司規模較大的財富管理規模表現卻遜於預期。

根據財報，摩根士丹利第二季 (截至 6/30) 營收報 150 億美元，高於分析師預估的 142.7 億美元、淨利年增 41% 至 30.8 億美元，合每股獲利 1.82 美元，高於分析師預估的 1.65 美元、股本回報率為 13%，也高於分析師預期的 11.7%。

此外，該行第二季從交易諮詢業務營收年增 30% 至 5.92 億美元，高於分析師預期的 5.23 億美元、上季股票承銷費收入年增 56% 至 3.52 億美元，因為公開上市和二次發行的回歸讓銀行家對這些市場全面重啟抱持希望、上季債券承銷總額年增 71%

至 6.75 億美元。

然而，摩根士丹利第二季財富管理部門總營收報 67.9 億美元，低於分析師預期的 68.6 億美元、財富管理業務的稅前利潤率為 26.8%。該業務的淨新增資產總額為 364 億美元，低於摩根士丹利實現年度目標所需的增速。這是該行觀察人士留意的一個關鍵指標。

值得注意的是，摩根士丹利第二季呆帳撥備 7,600 萬美元，遠超過分析師預期的 5,430 萬美元。

分析指出，摩根士丹利正試圖讓投資人相信該行能夠實現其財富管理機器的宏偉目標，從而提振投資人對其股票的熱情。不過該行股票今年的表現遜於所有主要競爭對手，與此同時，高盛正努力爭取在投行業務復甦中分得一杯羹，而投行業務的復甦一直是華爾街企業的福音。