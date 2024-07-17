Anthropic力拚OpenAI 推出Android版Claude

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 02:30

OpenAI 競爭對手 Anthropic 於周二 (16 日) 推出 Claude Android 應用程式，希望透過在更多平台上提供 Claude 來說服用戶放棄 ChatGPT。

Claude Android 應用程式將與 5 月發布的 iOS 版本運作模式相同，用戶可免費存取 Anthropic 最佳的 AI 模型 Claude 3.5 Sonnet，並透過 Anthropic 的 Pro 和 Team 訂閱升級方案。用戶將能夠在設備間同步他們與 Claude 的對話，並可以將照片或檔案上傳到應用程式進行即時影像分析。

Claude Android 應用程式還包括即時語言翻譯功能，Anthropic 希望這成為打開這項應用程式的強大吸引點。此外，該應用程式允許企業客戶在行動裝置上存取其 Claude 帳戶。

分析認為，儘管 Anthropic 聲稱其 AI 模式在技術上與 OpenAI 和 Google(GOOGL-US) 的產品不相上下，但該公司在吸引消費者方面仍面臨困難。