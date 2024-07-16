〈美股早盤〉主要指數開高 市場降息希望未被美6月零售銷售數據澆熄

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 21:44

美股主要指數周二 (16 日) 開高，因市場繼續押注美國央行將在 9 月降息，儘管強勁零售銷售數據顯示美國經濟仍具彈性。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.5%。

具體來看，剔除對汽車經銷商的網路攻擊影響後，美國 6 月零售額創下 3 個月來最大增幅，顯示第二季末消費者支出強勁。不包括汽車在內的零售購買量 (未經通膨調整) 在 6 月成長 0.4%，分析師預估中位數。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示：「整體而言，這是一輪看空債市的數據，表明支出放緩趨勢已企穩，輸入性通膨仍是一個相關因素。也就是說，數據中沒有任何內容會改變 Fed 在 9 月降息的預期。」

在人工智慧 (AI) 熱潮的推動下，標普 500 指數出現了自 2007 年全球金融危機爆發以來最長的一次未下跌 2% 的行情。

根據外媒收集的數據，截至周一，標普 500 指數已經連續 350 個交易日沒有下跌至少 2%，如果該指數在周三收盤時達到 352 個交易日，這將是 17 年來的最佳紀錄。從 2003 年 5 月到 2007 年 2 月，標普 500 指數大約有 950 個交易日沒有出現這樣的下跌。

截至台北時間周二（16 日）21 時許：

焦點個股：

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價下跌 1.32%，至每股 103.87 美元

摩根士丹利周二美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成，打敗華爾街分析師預期，然而該公司規模較大的財富管理規模表現卻遜於預期。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.02%，至每股 188.43 美元

外媒周二援引專家看法報導，如果 Alphabet 旗下 Google 成功收購雲端安全公司 Wiz，Google 將強化其針對大型組織 (駭客下手對象) 的雲端安全產品，而且還有助 Google 與雲端運算競爭對手亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 展開競爭。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 1.11%，至每股 1,075.43 美元

全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 將於本周三 (17 日) 公布第二季財報，隨著其客戶擴大產能滿足對人工智慧 (AI) 晶片日益成長需求，該公司將迎來大量新訂單。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月零售銷售月增率報 0.0%，預期 - 0.3%，前值 0.3%

美國 6 月核心零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 6 月出口物價指數月增率報 - 0.5%，預期 - 0.1%，前值 - 0.7%

美國 6 月出口物價指數年增率報 0.7%，預期 1.0%，前值 0.5%

美國 6 月進口物價指數月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

美國 6 月進口物價指數年增率報 1.6%，預期 1.0%，前值 1.4%

美國 7 月 NAHB 房地產市場指數預期 43，前值 43

華爾街分析：

在高盛表示 Fed 鬆綁貨幣政策的條件已成熟後，交易員加大 Fed 今年將降息 3 次的押注。目前市場已反映今年降息兩次，而降息 3 次的市場價格隱含機率約為 60%，市場普遍預估第一次降息將在 9 月，但高盛認為有確實理由支持最早會在 7 月降息。