〈財報前瞻〉AI晶片需求熱 ASML先進設備訂單將大幅增加

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 20:30

全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 將於本周三 (17 日) 公布第二季財報，隨著其客戶擴大產能滿足對人工智慧 (AI) 晶片日益成長需求，該公司將迎來大量新訂單。

另一個焦點是，中國企業是否會繼續採購用於電動車等設備的成熟晶片，這是西方官員所擔心的問題。

Mihuzo 分析師 Kevin Wang 表示：「我們預估艾司摩爾第二季的訂單價值將達到近 50 億歐元，高於普遍預期。台積電對艾司摩爾的 EUV 產品線發的訂單強勁。」

與此同時，艾司摩爾周三公布財報同時，也是該公司新任執行長 Christophe Fouquet 第一個財報季。目前艾司摩爾市值約 4,000 億歐元 (約 4370 億美元)，該公司在 3 個月前將 2024 年描述為「過渡年」，業務將持平，在 2025 年出現強勁反彈。

艾司摩爾的歐洲股價今年迄今上漲 45%，每股價格接近 1,000 歐元以上的歷史高點，約 12 個月預期本益比的 40 倍，明顯高於斯托克歐洲 600 科技指數。

在經歷了 2024 年上半年的疲軟之後，不斷成長的訂單將使投資者放心，對該公司最先進產品的需求正在恢復，當時該公司嚴重依賴來自中國的舊設備訂單。

根據 LSEG 的數據，16 位分析師的平均估計顯示，艾司摩爾第二季淨利估為 14.1 億歐元、營收為 60.4 億歐元，分別低於去年同期的 19.4 億歐元和 69 億歐元。

艾司摩爾第一季末的在手訂單為 380 億歐元，這意味著公司每季需要獲得 40 億至 60 億歐元的新訂單，才能實現 2025 年銷售目標，即 300 億至 400 億歐元區間的上緣。

艾司摩爾的設備每台售價高達 3 億美元，交貨周期為 12 至 18 個月，與三星、英特爾 (INTC-US) 以及記憶體晶片製造商 SK 海力士和美光 (MU-US) 等客戶密切協調。

在成熟晶片製造技術方面，艾司摩爾與日本的佳能 (Canon) 和尼康 (Nikon) 競爭，包括上海微電子 (SMEE) 在內的中國公司正試圖開發與之競爭的光刻機。

但由於受到美國主導的出口限制，中國晶片製造商無法獲得艾司摩爾先進設備，因此在過去一年中增加對艾司摩爾舊設備的購買，占該公司第一季銷售額的近一半。