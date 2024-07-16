路透：PwC考慮最多裁撤一半中國金融服務審計人員

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 20:10

路透周二 (16 日) 援引兩名知情人士消息報導，全球四大會計師事務所之一的 PwC(台灣稱資誠、中國稱普華永道)正考慮將其在中國的金融服務審計人員裁減至多一半，原因是監管機構的調查和客戶的大量流失使其業務前景黯淡。

知情人士透露，PwC 的金融服務審計業務在中國至少有 2,000 名員工，主要在北京和上海，替銀行、保險公司、資產和財富管理公司等客戶提供服務。

據 PwC 網站顯示，截至去年 9 月，該公司在中國擁有 781 名合夥人和近 1.9 萬名員工。知情人士說，PwC 還在考慮裁掉其他審計團隊和非審計業務部門約 20% 的員工。

據悉，PwC 中國上周開始裁員，預估將在一段時間內實現整體目標。PwC 在中國的業務範圍從諮詢到稅務服務，還有審計。

PwC 發言人在電子郵件聲明中表示：「有鑑於外部環境的變化，我們正在進行一些調整，以更好地優化我們的組織結構，以適應市場需求。」

今年 3 月，中國證券監管機構指控恒大在截至 2020 年的兩年間欺詐 780 億美元。此後，中國相關部門一直在調查 PwC 在恒大會計實務中所扮演的角色。PwC 擔任恆大會計師近 14 年，直到 2023 年初辭任。

彭博曾在 5 月份報導指出，由於恒大審計失敗，該公司面臨至少人民幣 10 億元 (1.38 億美元) 的創紀錄罰款，並暫停其在中國的一些辦事處的運營。

過去幾個月，在監管機構對 PwC 審計恒大展開調查後，越來越多的客戶離開 PwC，主要是國有或有背景的企業和金融機構。

截至今年 3 月，PwC 擁有約 400 家中國客戶，在國內或在香港或紐約等海外市場上市，其中包括科技巨擘阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US) 和騰訊(0700-HK)。

路透估算，近幾個月來，包括國有的中國人壽保險 (601628-CN)、中國信達資產管理有限公司(1359-HK)、中國銀行(60198-CN) 和中國石油 (601857-CN) 在內的 30 多家中國上市公司已放棄 PwC 作為其審計機構。

由於客戶的離開影響了收入前景，PwC 加大削減成本的措施。其中一位知情人士稱，該公司本月要求在上海的 1,000 多名金融服務審計團隊在 7 月和 8 月休假約 15 天，在此期間，員工仍可獲得五分之一的收入。