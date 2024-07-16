南科管理局長蘇振綱升任國科會副主委 鄭秀絨接任新任局長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-16 16:49

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局今 (16) 日舉辦卸新任局長交接典禮，卸任局長蘇振綱升任國科會常務副主委，新任局長由原鄭秀絨副局長接任，並由國科會吳誠文主委監交印信。

吳誠文表示，臺灣科學園區的發展是世界的焦點，有熟悉科學園區發展經驗的蘇振綱副主委，有他如虎添翼，另外鄭秀絨局長從草創時期就從基層開始在南科服務，並有相關組室主管經歷，也可以放心。

吳誠文說，總統賴清德均衡臺灣的政策，不僅是區域上的北部新竹科學園區、中部科學園區及南部科學園區的均衡發展，更是產業的均衡發展，用科技推動各項產業，例如以自主 AI、系統整合帶動應用服務，發展大健康產業，從南部開始擴散到北部，透過產官學研合作模式，讓 AI 驅動百工百業；政府各部會將協力合作創造創新及有經濟價值的科技產業，並擴算到全世界。

卸任局長蘇振綱升任國科會常務副主委，並表示，近年南科爆發性的成長，從土地 1,600 公頃擴增至 2,300 公頃，從業人員從 8 萬新增到 9 萬多人，營業額從 8,500 億元增加到 1 兆 5 千多億元，南科不再是南科一夢，而是世界的南科。

南科的發展與成長要感謝園區事業夥伴、國科會、相關部會與地方政府、水電交通等支援性產業，這整個生態系中的每一位成員對南科的協助與支持。

蘇振綱表示，「未來只要南科有事、就是我的事」，將持續協助推動園區發展，串聯科研與產業應用，讓臺灣持續以科技站在世界舞臺的中央，實現臺灣「人工智慧之島」的願景。

鄭秀絨對南科的未來有三個期許，將積極配合賴總統的均衡臺灣政策，確保南科新設和擴建園區如期如質推動，縮小城鄉科技差距，也將持續推動綠色南科，朝綠色節能永續的新型態園區發展，最後她宣示南科在 AI 新紀元絕對不會缺席，要將南科打造為 AI 產業生態系的重要推手。