南科前4月營業額5703億元 年增24% 估今年創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-25 16:43

南科今 (25) 日表示，在積體電路產業的引領帶動下，六大產業全面復甦，今年 1 至 4 月營業額再次寫下 5,703.09 億元的亮眼佳績，年增達 24.39%，電腦及周邊產業成長率更高達 443.77%。

展望今年，由於 AI 熱潮帶動積體電路、電腦及周邊產業高速發展，園區六大產業回溫復甦，南科 113 年全年營業額將可穩健成長，再創新高。

南科指出，積體電路產業受惠 HPC 與 AI 應用之強勁需求，先進製程貢獻營收等利多，再加上成熟製程也開始回升成長，前 4 月營業額為 4,669.25 億元，較 112 年同期成長 23.42%。

光電產業受惠今年國際運動賽事將相繼登場，推升品牌廠主攻大尺寸電視產品，帶動了大尺寸面板價格上揚，前 4 月營業額為 582.26 億元，較 112 年同期成長 11.72%。

電腦及周邊產業受惠 AI 伺服器出貨量起飛成長，前 4 月營業額 130.85 億元，較 112 年同期成長 443.77%；通訊產業受惠全球低軌衛星的發展蓬勃起飛，加上歐美電信商 5G FWA 庫存去化逐步進入尾聲，訂單持續增溫，前 4 月營業額為 100.90 億元，較 112 年同期成長 63.33%。