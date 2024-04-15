家碩在南科擴充5000坪廠房 5月中旬轉上櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-15 19:01

家登 (3680-TW) 旗下家碩科技 (6953-TW) 今 (15) 日舉辦上市前業績發表會，董事長邱銘乾表示，隨著 EUV 製程成為 AI 晶片的必要製程，公司為與客戶一同成長，也預計興建 5000 坪工廠，下半年就會動工，將在兩年至兩年半後進入量產。

邱銘乾指出，家碩產品是與大客戶長期一起技術開發，是高度客製化產品，客戶不會輕易更換，且與母公司家登就像是印表機與墨水匣，家碩設備將搭配家登的 EUV POD 一起銷售，具有高技術專利保護，且要經 ASML 公司重新認證。

邱銘乾看好，台灣在地化的服務，提供從設計、製造、安裝及後續的產品優化之完整產品服務，是國外競爭者沒有能力提供的服務，此光罩領域屬利基市場，較少廠商投入，因為換廠商帶來的風險巨大，產品具先進者優勢，後進者不易取得客戶信任拿到訂單。

邱銘乾預期，EUV 光罩微環境充氣製程技術會持續貼近客戶開發下世代充氣設備，與母公司家登一起開發下世代製程，全力發展高效能極紫外光光罩傳送盒 (EUV Pod) 相關的保護、充氣、儲存技術。

此外，家登近年積極布局晶圓載具 (FOUP)，家碩也將跟隨家登市佔率提升，全力發展 FOUP 相關設備，協助客戶提高生產良率與效率，並開發 FOUP 充氣製程技術。

為因應客戶需求，家碩也已經取得台南科學園區第三期土地，預計興建 5000 坪工廠，以因應未來產能成長需求，目前在整地，預計下半年動工，兩年至兩年半後就可以開始進入量產。

針對股利政策，邱銘乾說，未來股利配發率 5 成，仍要視資本支出進行規劃。

家碩科技目前股本 2.73 億元，主要從事 EUV 與高階光罩傳載自動化設備等，前十大股東持股比達 74%，其中，母公司家登持股達 46.83%，集團董事長邱銘乾與副董事長林添瑞各持股達 2.8%，總經理詹印豐也持有 5.51%。