首屆淨水永續獎 日月光3廠、台積南科再生水廠獲績優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 17:25

響應聯合國 3 月 22 日「世界水日 World Water Day」保護水資源，環境部今（21）日辦理首屆「淨水永續獎」頒獎，表揚 14 家績優廠商及其協力廠商，日月光 (3711-TW) 共 3 個廠獲選績優，台積電 (2330-TW) 南科再生水廠亦獲選績優廠商，其為國際首例回收工業廢水結合生活污水再生水導入半導體製程。

首屆「淨水永續獎」分 5 組，共 14 家廠商獲獎。最大贏家日月光共 3 個廠獲選績優，包括 11 廠將矽晶切割研磨廢水利用燭式過濾回收矽碇；四廠 1 滴水使用 4.1 次，累計回收產水 3,000 萬噸，相當 1.5 個月高雄市民用水量；以及 9 廠導入 AI 智能監控加藥進而減少污泥產生，預測放流水水質，各廠因技術創新且成效顯著，分別獲高科技組能資源化及智慧管理組績優。

台積電南科再生水廠亦獲選績優廠商，其為國際首例回收工業廢水結合生活污水再生水導入半導體製程。此外，智慧管理組獲獎還包括台灣美光及李長榮化工高雄廠，透過 AI 建立最佳化操作條件與處理水質，提升處理效率，大幅減少曝氣用電、加藥及污泥量。

傳產組能資源化獲獎績優廠商，則包括正隆大園廠、東豐纖維路竹織染廠及南亞塑膠麥寮總廠，各廠特色在於利用源頭控管、分流處理、低操作成本廢水回收再導入製程。