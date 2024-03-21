首屆淨水永續獎 日月光3廠、台積南科再生水廠獲績優
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 17:25
響應聯合國 3 月 22 日「世界水日 World Water Day」保護水資源，環境部今（21）日辦理首屆「淨水永續獎」頒獎，表揚 14 家績優廠商及其協力廠商，日月光 (3711-TW) 共 3 個廠獲選績優，台積電 (2330-TW) 南科再生水廠亦獲選績優廠商，其為國際首例回收工業廢水結合生活污水再生水導入半導體製程。
首屆「淨水永續獎」分 5 組，共 14 家廠商獲獎。最大贏家日月光共 3 個廠獲選績優，包括 11 廠將矽晶切割研磨廢水利用燭式過濾回收矽碇；四廠 1 滴水使用 4.1 次，累計回收產水 3,000 萬噸，相當 1.5 個月高雄市民用水量；以及 9 廠導入 AI 智能監控加藥進而減少污泥產生，預測放流水水質，各廠因技術創新且成效顯著，分別獲高科技組能資源化及智慧管理組績優。
台積電南科再生水廠亦獲選績優廠商，其為國際首例回收工業廢水結合生活污水再生水導入半導體製程。此外，智慧管理組獲獎還包括台灣美光及李長榮化工高雄廠，透過 AI 建立最佳化操作條件與處理水質，提升處理效率，大幅減少曝氣用電、加藥及污泥量。
傳產組能資源化獲獎績優廠商，則包括正隆大園廠、東豐纖維路竹織染廠及南亞塑膠麥寮總廠，各廠特色在於利用源頭控管、分流處理、低操作成本廢水回收再導入製程。
此外，畜牧組能資源化則由業興公司在花蓮興建璞石閣畜牧糞尿集中處理廠及中央畜牧場獲選。下水道系統組能資源化獲獎者包括高雄市水利局臨海水資中心、經濟部水利署水源特定區分署坪林污水廠、臺南市水利局永康水回收中心。
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