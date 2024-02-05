〈ESG狂潮〉中鼎「台積電南科再生水廠 」取得環教設施場所認證

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 16:38

全球首座工業廢水回用至半導體製程的台積電 (2330-TW) 南科再生水廠」由國內最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團打造，並 2022 年 9 月正式營運，中鼎 (5) 日指出，中鼎「台積電南科再生水廠 」取得環教設施場所認證並提供免費環境教育課程，歡迎學校及團體至官方網站預約參觀。

中鼎指出，「台積電南科再生水廠 」位於台南市善化區，由台積電委託中鼎進行投資、設計、興建及 20 年的操作營運（Design, Build, Own and Operation, DBOO）。目前產水量為每日 2 萬噸，有效協助台積公司南科廠區節省自來水量達 30%；未來全期供水量預計可達每日 6.7 萬噸，以穩定的再生水源，持續降低自來水用量需求，達成地球永續發展的目標。

中鼎指出，為讓更多人了解再生水資源、提供優質的教學服務，該廠特別成立環境教育學習園區，以中鼎「綠色工程」的核心概念出發，設計出涵蓋「水資源利用」、「再生水處理技術」、「企業責任與合作」、「綠色工程」及「循環經濟」等五大面向的教學主題。現階段課程服務方案，包括：國小學生分齡課程、水知能相關領域院校學生及團體廠區參訪、學校教師研習。目前已接待超過 40 場次、1200 人次，未來更將逐年發展新課程方案及相關主題活動。

中鼎深耕水資源領域 40 餘年，在廢水再生利用領域的服務範疇，包括：工業廢水、都市污水的再生利用，高科產業的廢水再生回用等，優異的工程服務品質，成為全球業主指定的重要合作夥伴。近年執行的「台積電南科再生水廠」，以及「鳳山水資源中心」、「臨海水資源中心」，在為廠區供應穩定再生水源的同時積極透過環境教育，將水資源循環使用的理念推廣給大眾。