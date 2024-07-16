康和證搶年輕客 找來Wing Stars啦啦隊做形象短片代言

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-16 19:07

康和證券 (6016-TW) 與台鋼雄鷹於日前合辦「All in 鷹」主題日，中南部員工眷屬齊聚澄清湖球場觀看賽事，並由康和證總經理邱榮澄主持開球，康和證也特別邀請 Wing Stars 啦啦隊擔任康和證券形象短片代言人，藉此搶攻年輕族群的理財版圖。

此次 Wing Stars 啦啦隊安芝儇、林浠和瑈瑈身穿 OL 裝，化身專業理財專員，在這次短片拍攝活動，聚焦於康和證券的創新金融服務，目的是解決投資新手常見的困擾，並傳達智能理財觀念。

由於對投資新手小白來說，選擇標的是一個困難問題，使用康和的創新服務「768 選股」涵蓋 7 大面向，能完整引導新手投資者，並提供多達 68 種的多空選股策略，再加上新推出的「卡好通」分戶帳平台，一次可綁定多家銀行帳戶，有效控管帳戶資金。