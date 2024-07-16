Fed主席鮑爾放鴿！Q2通膨數據提振決策者信心 替近期降息鋪平道路

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 01:24

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一 (15 日) 表示，第二季的經濟數據讓決策者更有信心通膨正在降至央行的 2% 目標。這番言論可能替近期的降息鋪平道路。

鮑爾周一參加華盛頓特區經濟俱樂部的午餐會，並與俱樂部主席、凱雷集團聯合創始人魯班斯坦 (David Rubenstein) 對談。

鮑爾稱不會等到通膨達到 2% 目標才降息，因為貨幣政策的影響具有滯後性，如果維持利率太久太高會過度抑制經濟成長。

他進一步解釋，倘若等到通膨到 2% 目標降息可能會等太久，因為目前正在採取緊縮貨幣政策，或者現存的緊縮政策仍會產生影響，能把通膨率壓低到 2% 之下。

鮑爾此次談話仍舊釋出鴿派訊號，他指出美國經濟不錯、就業市場更好、更平衡的狀態。他還特別點出今年第二季通膨取得更多進展，最近三份通膨報告是「相當不錯的」進展。

他說：「更多良好的通膨數據增強我們的信心，最近已經得到一些這樣的數據。」

至於就業市場方面，他認為如果持續降溫，這也是採取行動 (降息) 的一個理由。

這是鮑爾在 6 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨降溫以來首次供該發表談話。他才談話前表示，自己不打算就 Fed 可能何時降息發出任何訊號。

Fed 下一次貨幣政策會議將於 7 月 30 日至 31 日召開，市場預估利率將維持不變，不過押注 Fed 會從 9 月開始到今年底前至少有兩次降息。

另外當被問及上周六美國前總統川普在賓州的一次造勢活動上遇刺未遂的潛在市場反應時，鮑爾譴責了暴力事件並表示他很感激川普的傷勢沒有更嚴重。不過他拒絕談論對市場的影響。

根據芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 在 9 月降息機率高達 9 成以上，而且在 11、12 月的連續降息可能性也不低。

圖：芝商所 FedWatch 工具