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蘋果盤前股價漲逾2% 摩根士丹利大讚AI潛力列首選股

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 20:27

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蘋果盤前股價漲逾2% 摩根士丹利大讚AI潛力列首選股(圖：REUTERS/TPG)

蘋果周一 (15 日) 盤前股價漲逾 2%，此前摩根士丹利 (MS-US) 上調對蘋果股票的目標價並將該公司列為「首選股」，理由是蘋果在人工智慧 (AI) 方面的努力提振設備銷售。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一盤前股價上漲 2.06%，每股暫報 235.30 美元。蘋果今年迄今股價上漲近 20%，周一盤前這波漲勢讓該公司市值達到約 3.6 兆美元，為全球最高。

為了趕上 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 和微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI，蘋果上個月推出 Apple Intelligence，吸引用戶吸引其設備，以便能運其這項新技術。

摩根士丹利分析師表示：「蘋果 Apple Intelligence 顯然是推動 iPhone 和 iPad 出貨量成長的催化劑。」

分析師指出，這項新技術僅與 8% 的 iPhone 和 iPad 設備相容，而蘋果目前有 13 億部智慧型手機正在被客戶使用，該公司可能在未來兩年銷售近 5 億部 iPhone 。

該行先前預估，未來兩年蘋果 iPhone 的年銷量將在 2.3 億至 2.35 億部之間，該公司將蘋果股價目標價從每股 216 美元上調至每股 273 美元。

LSEG 數據顯示，蘋果股票平均評等為「買入」(Buy)，目標價中位數為每股 217 美元，今年表現優於標普 500 指數

產業分析師預估，考慮到基於生成式 AI(GenAI) 的智慧型手機熱潮，三星 (Samsung) 和蘋果將引領今年全球智慧型手機市場的復甦。

IDC 的數據顯示，在截至 6 月的 3 個月裡，蘋果在全球銷售了 4,520 萬部智慧型手機，高於去年同期的 4,450 萬部，但其市占率從同期的 16.6% 降至 15.8%。

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