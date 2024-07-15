〈美股早盤〉降息希望提振市場情緒 投資人靜待鮑爾談話 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 21:41

美股主要指數周一 (15 日) 開高，聯準會 (Fed) 降息的希望提振市場情緒，投資人靜待稍晚 Fed 主席鮑爾談話，與此同時，投資人評估美國總統候選人川普躲過刺殺後贏得大選的可能性。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲 0.5%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於台灣時間周二 (16 日) 凌晨十二點半在華盛頓特區經濟俱樂部接受採訪。在上周的國會「闖關」中，鮑爾保持一貫的中立態度，但通膨降溫已讓市場完全定價 9 月降息，市場聚焦數據能否讓鮑爾態度發生轉變，發出降息訊號。

川普日前在造勢活動上遇刺未遂後，有一件事似乎很有可能發生：「川普交易」將獲得更大的動力。

市場觀點認為，這很可能成為徹底顛覆今年美國大選格局的關鍵時刻，最明顯的後果就是各方對川普勝選的預期再次調高。

從近兩天走勢來看，被業界視為「川普交易」之一的比特幣價格在今日已突破 63,000 美元，以太幣則是突破 3,300 美元。

與此同時，自今年 1 月以來，美國 30 年期公債殖利率首次超過兩年期公債，原因是投資人押注川普如果重返白宮，將推行更具擴張性的財政政策。美元兌 10 國集團 (G-10) 多數貨幣上漲。

Equiti Capital UK 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示：「此次槍擊事件讓市場積極地重新評估了川普獲勝的可能性——這就是為什麼我們看到殖利率曲線在中期更加陡峭。」

市場正在為川普重返總統寶座做準備，這將帶來更多的關稅和增加的支出，這些舉措可能會刺激通貨膨脹。Cole 認為，這可能會讓 Fed 的工作「稍微困難一些」，儘管有跡象表明，物價上漲的步伐正在得到控制。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師 Kenneth Broux 表示：「通膨和 Fed 降息的消息目前是最重要的。」

截至台北時間周一（15 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.00%，至每股 235.16 美元

貝萊德 (BLK-US) 早盤股價下跌 0.67%，至每股 822.40 美元

全球最大基金管理公司貝萊德 (BlackRock) 周一美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，該公司管理資產規模在觸及 10.65 兆美元的紀錄新高，主因是受惠客戶資產價值提升以及投資人向該公司的 ETF 注入資金。

川普媒體與科技集團 (DJT-US) 早盤股價上漲 30.50%，至每股 40.31 美元

美國前總統川普在日前造勢活動上遇刺後，外界認為川普大選中獲勝的機率提升，川普媒體與科技集團 (TMTG)、監獄營運商和其他可能從川普當選美國總統中受惠的股票在周一美股開盤前齊漲，其中川普媒體與科技集團周一盤前股價大漲逾 50%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：