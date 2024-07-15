芝加哥聯準銀行總裁：Fed很快有理由降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 23:54

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (15 日) 報導，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 受訪時表示，上周溫和的 6 月通膨數據讓他更加相信物價壓力正在緩解，從而支撐降息。

古爾斯比表示，他擔心維持利率不變會導致政策立場過於嚴格，因為通膨每下降一個月，經通膨調整的短期利率就會上升。

他在受訪時說：「我們正在收緊政策。我們在通膨率超過 4% 時設定這個利率，而現在的通貨膨脹率是 2.5%。這意味著，自從我們保持這個利率以來，我們已經大幅收緊了貨幣政策。」

聯準會 (Fed) 官員於去年 7 月將利率上調至 5.25% 至 5.5% 的當前區間，下一次貨幣政策會議將在本月底召開，投資人普遍預估 Fed 會在 9 月份的會議降息。

古爾斯比將在 7 月的會議上對貨幣政策進行投票，因為克里夫蘭聯準銀行前總裁梅斯特 (Loretta Mester) 已於上月退休。

古爾斯比表示，對 Fed 來說繼續收緊利率立場是沒有意義的，因為經濟不再有過熱的危險。與此同時，失業率正在上升、企業招聘正在降溫，某些消費者債務的拖欠率正在上升。

他說：「你只希望在必要時保持這種限制，在我看來，這不像是經濟過熱。」