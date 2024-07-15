路透：迦納可可豆供應不穩 貿易商面臨10億美元損失

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 23:00

路透周一 (15 日) 援引六名知情人士消息報導，可可主要生產國迦納 (Ghana) 今年未能交付可可豆後，貿易商面臨至少 10 億美元的可可衍生品損失，迫使交易商在市場反彈之際平倉。

今年全球可可價格飆升，原因是天氣惡劣、豆類疾病、走私和非法採金礦導致全球第二大可可豆生產國迦納的產量和供應量下滑。全球巧克力價格也在上漲，由於可可價格飆升，巧克力商品尺寸縮水。

五位知情人士上月向路透表示，由於迦納的作物受到重創，當局希望延後本季多達 35 萬噸可可豆交付，這幾乎失迦納銷售可可豆的一半數量。迦納的可可監管機構表示，該國正在尋求一些交付數量展期，但不是這麼大量。

知情人士說，35 萬噸的延期交付意味著可可交易商和加工商可能面臨每噸約 4,000 每元的可可期貨損失，總計約 14 億美元。

貿易商嘉吉 (Cargill)、奧蘭(Olam) 及百樂嘉利寶 (Barry Callebaut) 公司利用期貨市場避險或鎖定尚未出售給巧克力生產商的可可價格。

一位匿名從事農產品交易的全球貿易公司首席可可交易員稱，大家都坐在電腦前盯著螢幕，幾乎沒有交易。由於嚴重虧損和不確定性，全球可可現貨和期貨交易幾乎陷入停頓。

據了解，迦納大部分的可可都是由財力雄厚、多元化貿易公司購買，其中包括蘇克敦 (Sucden)、嘉吉、奧蘭、百樂嘉利寶、Touton、Ecom。

貿易商面臨龐大虧損

與其他大宗商品一樣，交易員通常會提前幾個月簽署購買可可豆的協議，希望以後轉售獲利。如此一來，他們在實體市場上建立了所謂的多頭部位。

當交易員等待實體商品交付數周或數月時，他們需要保護自己免受可能的價格下跌的影響。他們通常透過在期貨市場建立空頭部位來防止多頭部位的損失。

空頭交易押注價格下跌，因此當實體商品到貨時，多頭和空頭部位相互抵消，保證固定價格。然而，如果實物交割 (此為可可豆) 在反彈的市場中被推遲，這一策略就會失效。

倘若發生這種情況，交易員被迫平倉他們預期商品到達的那個月的空頭部位，並在新的預期交割的那個月建立新的空頭部位。

根據貿易商的說法，在 2024 年 4 月這樣做——在市場意識到迦納將把可可豆交付推遲到 2025 年之後——將會付出高昂的代價。

知情人士表示，去年購買 2024 年 5 月交割的現貨可可豆的交易員，將在 2024 年 5 月期貨中以每噸 3,000 美元左右的價格建立等效的空頭部位。

隨著市場在 2024 年 4 月反彈，這些交易員不得不以每噸 1.1 萬美元的價格平倉 2024 年 5 月的空頭部位或回購期貨，面臨每噸 8,000 美元的損失。

由於交易員仍然希望得到可可，並且需要在現貨市場上保護自己，他們不得不為 2025 年 5 月交割的可可建立新的空頭部位，2024 年 4 月的交易價格約為每噸 7,000 美元。

這意味著，如果交易員明年 5 月以每噸 3,000 美元的價格買進現貨可可，他們仍將面臨每噸 4,000 美元的總虧損。

可可連續第三年短缺 今年價格幾乎成長一倍

巧克力公司可能會努力將這些成本轉嫁給現金緊張的消費者，因為消費者已經在減少購買巧克力以應對價格上漲。

其中一名交易員表示，市場流動性也有所下降，因為交易所要求交易員提供更多現金作為抵押品來進行對沖。他補充說，這種流動性緊縮加劇價格波動或波動性。