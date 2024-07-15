AI與折扣提振需求 全球智慧型手機Q2出貨量成長6%
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 20:08
根據獨立研究機構數據，隨著智慧型手機市場加速成長，蘋果 (AAPL-US)iPhone 的出貨量在第二季走穩，較前一季頹勢改善。
根據國際數據資訊公司 (IDC) 數據，全球智慧型手機出貨量成長 6.5%，而 Counterpoint Research 的數據顯示，消費者銷售量成長了 6%。中國 618 購物節期間的大幅折扣幫助吸引了中國這個全球最大手機市場的消費者。
小米 (1810-HK) 和重新崛起的華為今年一直在進軍中國市場，最新研究數據進一步證實中國有關部門的數據，顯示 iPhone 自 3 月以來正在復甦。
IDC 表示，蘋果第二季手機出貨量為 4,520 萬部，比去年同期成長 1.5%。 Counterpoint 針對終端用戶銷售的數據顯示，iPhone 銷量下降 1%，兩家研究機構都發現 iPhone 正在喪失市占，其中小米是增幅最大的，主要是由入門級手機和新興市場推動的。
根據調查，三星第二季智慧型手機出貨量為 5,390 萬部，市占為 18.9%，坐擁第一地位，蘋果出貨量為 4,520 萬部、市占為 15.8% 居次，第三是小米，出貨量為 4,230 萬台，市占為 14.8%。
iPhone 在中國一直面臨來自本土製造商以及政府禁止在國有工作場所使用外國設備的壓力。折扣和新的人工智慧 (AI) 強化功能的承諾幫助蘋果和市場領導者三星電子保持穩定的銷售，三星電子也在推廣具有 AI 功能的新一代手機。
IDC 研究主管 Nabila Popal 表示:「蘋果在第二季度的態勢較第一季的負成長有顯著改善。這在一定程度上是由於許多地區的大幅折扣和促銷活動，但也要歸功於蘋果公司在全球開發者大會 (WWDC) 後終於宣布了其 AI 戰略，從而重振了客戶信心。」
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