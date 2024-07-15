〈財報〉貝萊德Q2資產管理規模達10.6兆美元 創紀錄新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 20:00

全球最大基金管理公司貝萊德 (BlackRock) 周一 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，該公司管理資產規模在觸及 10.65 兆美元的紀錄新高，主因是受惠客戶資產價值提升以及投資人向該公司的 ETF 注入資金。

根據財報，貝萊德第二季 (截至 6/30) 淨流入 815.7 億美元，略高於去年同期的 801.6 億美元。該公司表示，ETF 獲得大部分資金流入，達到 830 億美元，創下有紀錄以來最好的年初表現。

該公司上季投資諮詢和管理費用 (通常占資產管理規模的一個百分比) 成長 8.6%，至 37.2 億美元；來自科技服務的營收成長 10%，達到 3.95 億美元，反映出對其投資風險管理平台 Aladdin 的持續需求。

第二季淨利從去年同期的 13.7 億美元或 9.06 美元，增至 15 億美元，合 9.99 美元；同期營收成長 8% 至 48.1 億美元。

該公司執行長芬克 (Larry Fink) 表示：「內增性成長是由私人市場、零售活躍的固定收益以及流入我們 ETF 的資金激增所推動的，我們的 ETF 創下了有史以來最好的一年開局。」

Edward Jones 的資深分析師 Kyle Sanders 在周一的一份報告中說：「貝萊德本季帶來的強勁的固定收益流應該會增強投資人的信心，即期待已久的向固定收益的巨大轉變正開始成為現實。」

在經歷過去兩年聯準會 (Fed) 升息和債券市場波動的顛簸之後，投資人押注 Fed 會將在 9 月開始從 40 年來的高點下調利率。標普 500 指數在今年第一季上漲了約 10% 後，第二季上漲了約 4%。