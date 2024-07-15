川普遇襲增添勝選可能性 相關概念股、加密貨幣股盤前勁揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-15 19:25

路透周一 (15 日) 報導，美國前總統川普在日前造勢活動上遇刺後，外界認為川普大選中獲勝的機率提升，川普媒體與科技集團 (TMTG)、監獄營運商和其他可能從川普當選美國總統中受惠的股票在周一美股開盤前齊漲。

其中川普媒體與科技集團 (DJT-US) 周一盤前股價大漲逾 50%，稍早一度飆升 67%。根據 LSEG 數據，截至 6 月 25 日，川普擁有該公司多數股權，價值約 38 億美元。TMTG 是社群媒體平台 Truth social 的母公司。

由於散戶押注川普將在 11 月 5 日與美國現任總統拜登的大選中獲勝，TMTG 股價今年已飆升 75%。

與此同時，加密貨幣股票也獲得提振，在川普遇襲後比特幣飆升至兩周高點，川普過去標榜自己是加密貨幣擁護者。加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US)、比特幣礦商 Riot Platforms(RIOT-US) 和 Marathon Digital(MARA-US) 周一早盤股價均漲逾 4%。

AJ Bell 投資分析師 Dan Coatsworth 表示:「外界認為川普是支持加密貨幣的，他現在在競選白宮的過程中處於更有利的地位，這一理論激發了交易員尋找資產，以便在他重新掌權後受益。然而，考慮到暗殺企圖，市場出奇地平靜。」

此外，槍枝製造商 Smith & Wesson Brands(SWBI-US) 股價漲近 3%。大規模槍擊事件發生後，槍支庫存往往會上升，因為過去對槍支管制的呼籲曾導致一些人購買更多槍支，因為他們擔心槍支的供應會受到限制。

監獄股 Geo Group (GEO-US) 和 CoreCivic(CXW-US) 也分別上漲約 9%、7%。兩者都是川普總統任期的潛在受益者，因為川普承諾打擊非法移民，這可能會增加對拘留中心的需求。