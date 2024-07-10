OPEC月報：今明年全球石油需求預測不變 俄羅斯等3國仍超額生產

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 22:50

石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (10 日) 公布最新月報顯示，今、明年全球石油成長預測分別維持在每日 225 萬和 185 萬桶不變。另外石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 中的伊拉克、哈薩克、俄羅斯仍持續超出配額生產，對油價構成進一步不利因素。

OPEC 在報告中表示，預料夏季駕駛季北半球強勁的交通和航空旅行將提振對運輸燃料的需求，推動美國需求成長。

在 OPEC + 成員中，雖然俄羅斯在 6 月顯著減產，但包括伊拉克與哈薩克這 3 個國家每天的供應鏈仍比年初設定的配額高出數十萬桶。

OPEC + 的供應限制是為平衡原油市場今年與美國和美洲其他地區大量新增原油供應，倫敦布蘭特原油價格每桶接近 84 美元。

國際貨幣基金 (IMF) 估算，對於包括沙烏地阿拉伯在內的 OPEC + 成員國還說，這個油價可能有點太低，沙國需要油價接近每桶 100 美元才能支付政府巨額支出。

然而，OPEC + 中伊拉克、哈薩克、俄羅斯這 3 個產油國超出配額的生產對原油價格構成進一步不利因素，本周原油價格每桶已下跌逾 2 美元。

具體來看，俄羅斯 6 月將日產量減少 11.4 萬桶至 913.9 萬桶，仍比指定配額高出 16.1 萬桶；伊拉克也略有減少，每天減產 2.5 萬桶至 418.9 萬桶，不過比指定配額高出 18.9 萬桶。

經濟成長預測方面，該組織將今年全球經濟成長預測從 2.9% 下調至 2.8%，維持 2025 年全球經濟成長預測為 2.9%。

另外，OPEC 維持美國 2024 年、2025 年的經濟成長預期分別為 2.2% 和 1.9%，將 2024 年歐元區經濟成長預期從 0.5% 上調至 0.7%，維持 2025 年歐元區經濟成長預期為 1.2%。

與此同時，布蘭特原油期貨與美國西德州原油期貨前 3 個交易日收低，因為有跡象顯示德州能源產業相對沒有受到貝羅 (Beryl) 颶風影響。

PVM Oil 分析師 Tamas Varga 稱，最新一輪拋售可歸因於兩個主要因素──以色列和哈瑪斯之間可能重啟停火談判以及颶風貝羅。

此外，對中國需求的擔憂也打壓了油價，這個全球第二大經濟體 6 月份的消費者價格 (CPI) 連續第五個月上漲，但漲幅低於預期，同時生產者物價指數 (PPI) 持續通縮。