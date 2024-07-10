〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾眾院作證 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 21:48

美股主要指數周三 (10 日) 漲跌互現，大型股的股價走高支撐大盤指數上揚，另外投資人靜待稍後聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴眾議院作證的談話，以從中尋找有關利率政策的蛛絲馬跡。

繼昨日在參議院銀行委員會發表半年度貨幣政策證詞之後，Fed 主席鮑爾周三將在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞，外界預料鮑爾今日的談話內容和昨日應該差異不大。

不過投資人仍密切留意鮑爾在利率、當前經濟環境和未來政策線索方面可能透露的細節。目前市場的目光開始轉向本周四 (11 日) 公布的 6 月消費者物價 (CPI) 數據，這些數據對市場和降息前景構成關鍵考驗。

鮑威爾在昨天的演講中強調，就業市場降溫的跡象越來越多，但他小心翼翼地沒有給出寬鬆的時間表。交易員繼續預測，今年會有兩次降息，第一次是在 9 月。

美股開盤前，主要指數期貨持續走高，其中標普 500 指數期貨上漲 0.3%、那斯達克 100 指數期貨上漲 0.4%，另外美國公債也走高，美債兩年期殖利率接近 3 個月低點。

美國 6 月 CPI 出爐之前，押注美國殖利率曲線趨陡的說法正受到越來越受到矚目。這種交易背後的想法是，人們相信降息會促進經濟成長和通膨，從而壓低短期值利率並推高長期值利率。對寬鬆財政政策的預期也支持這個觀點。

Pimco 主權信用分析師 Nicola Mai 受訪時表示:「我們已經準備好應對曲線變陡的情況。今年或明年初，我們應該會看到曲線的倒掛，原因有幾個。首先，利率應該開始下降。我還認為，由於對財政問題的擔憂，長期公債殖利率將維持在高峰。 」

截至台北時間周三（10 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.03%，至每股 459.39 美元

隨著歐盟、英國和美國反壟斷監管機構對微軟對 OpenAI 的控製程度表示擔憂，微軟最終選擇離開 OpenAI 董事會。隨著微軟的退出，蘋果也可能不會在 OpenAI 董事會擔任觀察員角色。

Honeywell(HON-US) 早盤股價上漲 1.08%，至每股 212.87 美元

《華爾街日報》(WSJ) 周三援引知情人士消息報導，美國工業巨擘 Honeywell 將以 18 億美元現金收購空氣化工產品公司 (Air Products)(APD-US) 的液化天然氣 (LNG) 製程技術和設備業務。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 1.42%，至每股 187.14 美元

台積電 (2330-TW) 周三公告 6 月營收 2078.69 億元，月減 9.5%，但年增 32.9%，創同期新高；第二季營收 6735.1 億元，則為單季新高，季增 13.64%、年增 40%，優於財測高標，上半年營收 1.26 兆元，年增 28%，也是同期最佳。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月批發庫存月增率終值預期 0.6%，前值 0.1%

華爾街分析：

高盛資產管理公司昨日公布年中展望報告。報告顯示，高盛資管預估美國經濟在 2024 年下半年的成長速度將放緩至 2% 左右，同時由於企業獲利成長下降和政治相關憂慮，美股股指將基本持平。高盛資管也警告，美股投資人應該開始分散投資，遠離先前已經大漲的 AI 領域「早期贏家」。