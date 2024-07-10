超微砸6.65億美元收購芬蘭新創公司Silo AI 力拚競爭對手輝達

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 21:31

根據英國《金融時報》(FT) 周三 (10 日) 報導，超微 (AMD) 將以 6.65 億美元收購芬蘭人工智慧 (AI) 新創公司 Silo AI，意圖尋求擴大其 AI 服務，以與市場領導者輝達 (NVDA-US) 競爭。

AMD 表示，Silo AI 的 300 名成員將使用其軟體工具建構定製大型語言模型 (LLM)，這筆全現金收購預料將在今年下半年完成，不過仍須獲得監管機構批准。

超微人工智慧事業群資深副總裁 Vamsi Boppana 向《金融時報》表示，該筆交易既有助於公司加快與客戶的接觸與布署，也有助加速自家 AI 技術。

根據 Dealroom 的數據，這是自 2014 年 Google(GOOGL-US) 以約 4 億英鎊收購英國 DeepMind 以來，歐洲最大的一筆私人 AI 新創公司收購規模。

這筆交易達成之際，美國矽谷科技公司的收購正受到歐盟和英國監管機構更嚴格的審查。 Mistral、DeepL 和 Helsing 等總部位於歐洲的 AI 新創公司今年已融資數億美元，投資人正在尋找一家本土冠軍企業，與美國的 OpenAI 和 Anthropic 競爭。

據了解，總部位於芬蘭赫爾辛基的 Silo AI 是歐洲大型私人 AI 實驗室之一，替企業客戶提供量身訂做的 AI 模型和平台。這家芬蘭公司去年發起了一項計畫，以瑞典語、冰島語和丹麥語等歐洲語言開設法學碩士課程。

Silo AI 致力於「開放原始碼」AI 模型，這些模型免費提供，任何人都可以自訂。這與 OpenAI 和 Google 等公司不同，後者傾向於自己的專有或「封閉」模式。

超微的 AI 技術與占據高性能晶片大部分市占的輝達互為競爭關係。輝達的成功推動其市值今年突破 3 兆美元，目前科技公司正在努力建構為最大的 AI 模式提供動力所需的運算基礎設施。超微去年底開始推出 MI300 晶片，直接挑戰輝達的「Hopper」系列晶片。

而與 Silo 的交易表明，超微正在尋求迅速擴大業務規模，並透過自己的產品推動客戶參與。超微將替客戶建立客製化模式的 Silo 視為其「基礎」AI 軟體與該技術在現實世界應用之間的紐帶。