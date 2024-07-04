美國非投等債擴增至1.6兆美元 安盛：挾4大優勢 目前上車好時機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 18:13

歷經 2023 年國際資金大幅流出，自今年以來美國非投資等級債市場報酬率節節攀升，國際資金也開始轉賣為買，安盛投資管理美國固定收益投資專家 Jack Stephenson 今（4）日表示，美國非投資等級債具四大優勢，在即將進入降息周期的高利率時代，正是上車最好時機點。

優勢一是市場高度多元分散、產業多元及流動性佳，Jack Stephenson 表示，以目前美國各項數據觀察，整體通膨呈現回穩，雖然 GDP 成長將放緩至軟著陸水平，但經濟下行的風險正逐漸增加。他指出，在低利環境和信貸危機所催生之監管規範的推動下，美國非投資等級債券市場出現顯著成長，自 2008 年的 9450 億美元成長至 2023 年的 1.588 兆美元，同時，新債發行量大幅增加，非投等債的融資成本也逐漸下降。

Jack Stephenson 表示，目前美國非投等債配置比例當中，前三大產業分別是能源 12%、媒體 9%，基礎工業、健康護理皆為 8%，並列第四，其餘多數產業則維持在 5%~8% 的比例，，從信評分布來看，BB 等級的比例為 51%，B 等級比例為 36%，CCC 及以下等級為 13%。

優勢二是非投資等級債在資產配置中已成為標配，Jack Stephenson 指出，比較 1998 到 2023 年的 25 年間，非投資等級債的買盤比例，包括非投資等級債基金、投資等級債基金、退休基金、固定收益基金及對沖基金，對非投資等級債的持有比例顯著提高，此外，來自債券擔保憑證 (CBO) 的買盤幾乎完全消失，此跡象顯示，非投資等級債在資產配置模型裡已經從邊陲地位轉變為標配。

優勢三是國際資金再次青睞，Jack Stephenson 表示，美國非投等債一反過去債市低迷的頹勢，績效表現亮眼， 自 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 5 月 31 日，17 個月的期間內，共上漲超過 15%，同期間，美國投資等級債指數報酬率約為 7%，美國公債指數報酬率則是接近 2%。觀察資金流向，自 2023 年 12 月起，國際資金對美國非投資等級債轉賣為買，過去 17 個月內，資金流向為淨流入 31 億美元。

第四則是美國非投資等級債市結構穩健，違約率不會重返市場混亂時期高點。Jack Stephenson 分析，非投資等級公司的槓桿比率由 2021 年 Q1 的高點 5.9 回落至 2024 年 Q1 的 4.0，由於經濟逐漸復甦，企業有能力持續產生收益和現金流，降低資本結構內的槓桿水平 (利息覆蓋率)，從數據上來看，槓桿水平已經下降，未來會繼續下行，美國非投資等級整體債市的結構仍然相當穩健。