〈台積電年報〉Arizona子公司去年虧損擴大 一年虧142.98億元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-20 22:14
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 公布最新 2024 年報，儘管亞利桑那州第一座晶圓廠已開始量產，不過，因量產到出貨認列營收有時間落差，子公司 TSMC Arizona Corporation 去年虧損擴大，從 2023 年的新台幣 109.25 億元，擴大至 2024 年的新台幣 142.98 億元。
台積電亞利桑那州廠已獲得至少五大客戶支持，包括蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、博通 (AVGO-US) 與高通 (QCOM-US)，業界預期，在客戶陸續投片量產下，加上後面的第二座、第三座晶圓廠等，皆有助亞利桑那州廠未來產能達經濟規模，並減少虧損幅度。
台積電亞利桑那州第一座晶圓廠在去年第四季開始以 4 奈米製程技術生產，第二座晶圓廠已經完成廠房興建工程，目前正在進行廠務系統設施安裝工程，包括無塵室 (CR) 與機電工程，預計該晶圓廠將採用 3 奈米製程技術。
台積電預計，亞利桑那州第三座晶圓廠將採用 2 奈米或更先進的製程技術進行晶片生產，透過在美國生產最先進的半導體製程技術，來滿足強勁的客戶需求。
另外，台積電旗下日本子公司 JASM 與德國子公司 ESMC，去年度虧損也同步擴大，分別從 29.66 億元、0.18 億元，增加至 43.76 億元、5.57 億元。
隨著台積電在全球各地布局，成本遠高於台灣，台積電也預計，由於公司在亞利桑那州新增的 1,000 億美元投資意向，預測在未來五年，因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在初期的影響約為每年 2-3%，到了後期會擴大為 3-4%，長期仍力保 53% 以上。
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