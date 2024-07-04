〈渣打投資展望〉看好總統大選年美股表現 Fed最快9月降息估今年降息2碼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 17:08

渣打銀行首席投資辦公室（渣打 CIO）今（4）日提出第三季投資展望，預期下半年主要國家的通膨可望降溫，各國紛紛跟風降息下，基本面及貨幣面有利於風險性資產，看好美國大選年的股市表現。渣打 CIO 預測 Fed 第一次降息時點應落在 9 月，幅度 1 碼，年底前再降息 1 碼。

渣打銀行 CIO 投資策略主管劉家豪指出，觀察今年除日本之外，其他國家都啟動降息，美國恢復下行 ，將重現金髮女孩經濟，市場預估美國今年整體經濟成長率可望落在 2-2.5%，在下半年通膨降溫下，經濟將呈現軟著陸趨勢，在美國帶領下，主要國家紛紛跟採貨幣寬鬆政策。目前觀察 Fed 第一次降息時點最可能落在 9 月，幅度為 1 碼，不排除年底前再降息 1 碼。

預期隨著主要央行將焦點轉向支持經濟成長，通膨放緩，可能會在未來幾個月提高進一步降息的機率。美國的經濟擴張受惠於移民的增加，這在創造就業和維持消費的同時壓低了薪資通膨。預期未來 12 個月美國經濟軟著陸的機率為 55%，不著陸的可能性為 25%。

然而，由於 Fed 暗示年底前只會降息一次，而其他主要央行已啟動寬鬆貨幣政策。如果聯準會的寬鬆政策來得太遲，可能導致金融情勢過於緊縮，因此，預估經濟硬著陸的機率有 20%。

今年美國大選結果對經濟可能的影響，劉家豪觀察，在上周的辯論後，川普民調呈現大幅領先，若川普當選，其政策重點放在減稅，可望進一步提振股市。但重點不在於誰當選，即使政黨輪替，按往年經驗，在大選後的股市表現，美股在選舉年通常表現良好，但若民主黨轉換為共和黨，換黨執政時，新興市場會較有壓力，因美元會表現較強勁，使新興市場資金受衝擊，短期資金流向美國，使市場出現短期的調節現象。