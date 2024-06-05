股市懼高症 低點進場非投資等級債更香？
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 09:20
全球股市狂飆，許多人擔心此時進場，可能會成為韭菜族，與股票連動性高的非投資等級債近期因價格便宜又具相對高息的優勢，吸引投資人目光。專家分析，非投資等級債具有六大利基支撐，後市行情值得期待，其中能源產業非投資等級債受惠高檔油價，特別看好。
降息時程推遲 未必是壞事
美國聯準會 2024 年將由升息轉為降息的預期下，信用債券產品買氣暢旺，其中，國人對境外非投資等級債基金買氣轉趨熱絡，根據境外基金觀測站統計，今年以來持有金額成長 6.7%，總規模超過 6,400 億元新台幣，占整體固定收益型基金比重約 4 成。
儘管債市人氣夯，不過美國通膨頑固，讓市場研判聯準會 (Fed) 降息時程延後。瀚亞投資認為，Fed 推遲降息時程，未必是壞事！目前美國經濟仍足以承受推遲降息的壓力，只要 Fed 不重啟升息，美國經濟相對穩健，市場會更加健康。
至於何時會降息？根據美國芝商所 FedWatch 工具顯示 (截至 5/13)，11 月、12 月可能的降息機率分別達 74.7%、87.7%。至於美國總統大選也將於今年 11 月登場，是否會影響降息步調？從過往平均數據來看，Fed 不會刻意迴避大選年做利率政策轉彎，甚至過去幾次總統大選年，變動幅度更大。
股市飆高不敢下手？買非投資等級債也可以！
全球股市頻頻創高，許多人一邊抱持觀望態度，但又不想持有太多閒置資金，資金進而轉戰與股市具有高度連動性，但價格便宜、殖利率偏高的非投資等級債。瀚亞投信產品策略投資部協理鄭永欣認為，此時布局有六大利基點：
一、 高利率環境無損企業營運
儘管處於高利率環境，企業仍不斷舉債，多用於再融資。高盛統計 (截至 4/24)，今年以來 73% 發行量以再融資為主，而非併購或發放股利，顯示企業對於未來經營前景樂觀以待。
二、 企業違約風險低
雖然企業借貸成本增加，但獲利仍足以因應，整體債信品質屬穩定。一旦 Fed 正式降息、且地緣風險能減緩，企業信貸品質可望轉佳，違約率也會進一步下降。
三、 未曾連兩年負報酬
歷史上美國非投資等級債未曾出現連續兩年負報酬，而且美國非投資等級債長期平均年報酬率 8.5%；即使經過負報酬年後，平均可走 3.6 個多頭年。
四、 高息難得一見
過去 25 年來，美債能提供 5% 以上的殖利率並不常見，從息收或總報酬角度而言，現階段是入手債市的最好時機。
五、 利息保障倍數穩定
高利率環境使然，美國企業利息保障倍數雖下降至 2.8 倍，但相較於過往利息保障倍數走勢，仍處長期平均的健康水平。
六、 退休基金青睞
固定收益商品具有穩定報酬的特點，向為全球退休基金長期持有標的。2015 年以來退休金持續維持淨投入企業債，目前占整體資產配置比重僅約 7.8%。若高利率環境延續，將刺激退休金提升非投資等級債配置。
非投資等級債以美為首 收益 So YUM
非投資等級債市場中，以美國為首選，因為它的市值是全球最大，流動性最高，可選擇標的也最多，殖利率更是全球之最！彭博資料顯示 (截至 4/26)，美國非投資等級中的 CCC 級、B 級及整體美國非投資等級債的殖利率，殖利率分別為 13.97%、8.31%、8.23%，優於全球其他債種。
如何布局美國非投資等級債市場？鄭永欣建議，可以考慮高純度的美國非投資等級債基金，以「瀚亞投資 - 美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)」具四大特色：聚焦美國優質企業，具備高殖利率、信貸基本面佳、流動性高等特色；並採用「靈活信評部位管理」、「動態調整產業」、「嚴控違約風險」、「降低波動風險」等四大策略管理投組。
就長期持有該檔基金來看，自成立以來從未連續兩年出現負報酬；短中長期績效也優於同類型平均；穩定月配級別的歷年年化配息率水準頗具吸引力，可以滿足收益需求。
另觀察基金波動度及違約率，理柏資料顯示 (3/31)，一年、二年、三年的年化標準差均低於同類型基金平均；同時，自成立以來違約率也低於市場，以今年 2 月為例，穆迪美國非投資等級債違約率為 3.8%，該檔基金則趨近 0。
產業布局多元 能源債最看俏
目前非投資等級債布局產業來看，又以能源債後續看俏，因為地緣及經濟等多重因素交錯，以及 OPEC + 持續減產等影響，國際油價維持高檔，帶動能源類非投資等級債表現。未來地緣及政治矛盾若持續加溫，油價仍有上行潛力，能源債受惠機會大幅增加，更多能源產業公司評等有機會獲得升評。「瀚亞投資 - 美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)」是同類型基金中，能源債配置比重較高者，未來可望受惠。
總體而言，美國經濟狀況佳、企業違約風險低、利息保障倍數仍穩定，目前是投資固定收益資產的良機。尤其美國非投資等級債殖利率高，未來搭配降息題材還有機會賺取資本利得，是檔兼顧息收與價差的好工具。
警語
瀚亞投資系列基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目揭露於本公司網站。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況，決定應分配之收益金額。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣（如澳幣、南非幣）申購及贖回時，其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險，當南非幣有大幅度變化時，投資人（以新臺幣為計算報酬基礎時）可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。
就申購手續費屬後收型之 T3 級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3 級別自動免費轉換為相應的 A 級別。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之 T3 級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。
主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇