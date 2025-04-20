〈台積電年報〉魏哲家去年薪資達9.46億元 還有23位副總年薪破億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-20 22:14

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 公布最新 2024 年報，由於去年獲利創高，董事長暨總裁魏哲家年薪衝上 9.46 億元，年增超過 7 成，同步改寫紀錄，且有 23 位副總級別以上的高階主管年薪超過 1 億元，數量較 2023 年逾倍數成長。

台積電前董事長劉德音去年領取董事酬金為 3.47 億元，相較前年的 5.21 億元減少 1.74 億元，年減 34.4%，占整體公司稅後淨利比重約 0.0296%。

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董事長暨總裁魏哲家去年領取的酬金 (包括薪資、獎金、特支費、退休金與分紅等)，一共領取 9.46 億元，較前一年增加 3.98 億元，年增 72.63%，創下歷史新高。

隨著台積電獲利衝下新高，副總級別以上的經營層薪資也跟著成長，領取酬金 1 億元以上的人數從 2023 年的 11 位一舉提升至 24 位，幾乎翻倍成長。

除魏哲家外的 23 位副總級別以上的經營層包括資深副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、執行副總經理暨共同營運長米玉傑、資深副總經理暨副共同營運長侯永清、資深副總經理暨副共同營運長張曉強、資深副總經理何麗梅、資深副總經理羅唯仁、資深副總經理 / 台積公司亞利桑那子公司董事長瑞克 ‧ 凱希迪等人，年酬金皆達 1 億元以上。