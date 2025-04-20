〈房產〉台積電設廠驅動區域地產榮景有跡可循 太平洋房屋正式插旗日本九州

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-20 17:04

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台積電 (2330-TW) 在台建廠帶動各地台積宅及地產走勢，太平洋建設 (2506-TW) 集團旗下成立 40 年的太平洋房屋今 (20) 正式與「太平洋不動產株式会社」及「太平洋不動産開發株式会社」簽署品牌授權合作協議，正式進軍日本市場，開啟國際化經營新篇章。

太平洋房屋董事長董事長孫寶國指出，在今天正式簽署品牌授權合作協議後，至少在 5 年內開出 5 家加盟店。也是太平洋房屋提供更多元的服務與優質的投資機會。

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太平洋董事長孫寶國。(鉅亨網記者張欽發攝)

太平洋房屋爲台灣首家合法房仲品牌， 2025 年爲太平洋房屋本次布局日本市場，選擇聚焦在極具發展潛力的九州地區。隨著台積電全球布局擴展，日本熊本一廠已設立，二廠也正加緊開發，三廠選址規劃也如火如荼進行中，預期將在當地形成如同台灣新竹科學園區般的產業聚落效應，帶動整體區域經濟與不動產市場的快速成長，潛藏龐大的投資商機。

孫寶國指出，近期台灣房市受到央行信用管制與全球經濟不確定性影響，整體氛圍相對保守，有鑑於台積電帶動台灣房價走揚的過去經驗，太平洋房屋以長遠眼光審視市場，授權日本九州經銷權，展現跨國經營的企圖心。此次合作將促進台日不動產市場的健全發展與榮景，也期望透過專業透明的制度與經驗，為台灣投資人提供安全、合法且具潛力的海外置產管道，為消費者創造穩健報酬與多元資產配置機會。

太平洋不動產株式会社社長小池翔表示，台積電於熊本設立先進製程晶圓廠，被視為「百年一遇」的戰略契機，根據九州經濟調查協會的報告推計，隨著半導體產業鏈快速集結，預估自 2022-2031 年間，熊本縣可望帶動約 6.85 兆日元的經濟效益。面對此一龐大商機，決定加盟深耕台灣 40 年的太平洋房屋，未來將充分運用太平洋房屋多年來累積的品牌影響力與專業資源，打造高效、可信賴的跨國房地產服務平台，未來將以熊本為核心據點，陸續拓展至九州其他重點城市，持續擴大營運版圖。

太平洋不動産開発株式会社社長鄭人文表示，太平洋房屋除了 40 年來在社會大眾心中累積的專業與信任，近年更致力於系統化經營與數位創新，在日本市場的發展能迅速導入成熟的平台與管理機制，加速實現營運目標。太平洋不動産將推動三大策略，包括提供高科技人才租售與生活配套服務、建構跨境不動產開發平台、深化在地合作與都市發展，積極布局熊本房市，迎接當地黃金成長期。

地產業者看好高科技人才在日本地產及管理需求。(鉅亨網記者張欽發攝)