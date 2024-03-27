債券布局就該專注息收 凱基推美國非投資等級債 ETF 1.5萬元入手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 18:34

聯準會官員於 3 月 FOMC 會議上釋出中性偏鴿訊息，顯示 Fed 看好經濟底氣，將啟動預防性降息。凱基投信打造首檔月配息、具平準金機制的美國非投資等級債 ETF 基金，00945B 預計 4 月 12 至 18 日正式募集，每單位發行價 15 元，投資長彭炫通強調，投資要回歸本質，債券要當債券買，不建議盲目地搶進長天期公債賺價差。

彭炫通表示，依據過去聯準會採取預防性降息的經驗，美國長天期公債並沒有超額表現，隨著本身較高的利率敏感度，再加上目前殖利率尚未達到可以充份反應經濟強勁發展的水位，息收跟波動度的 CP 值並不算特別高。

相對的，非投資等級債對利率敏感度較低，在殖利率曲線倒掛的情況下，加上附加的信用風險利差，使得短天期非投資等級債具備殖利率優勢。另一方面，穩定的經濟情勢，也不容易造成債券違約率大幅上升，無須擔心息收被侵蝕。

彭炫通認為，投資人除了在股票市場持續布局投資、追求成長，掌握輪動機會，債券布局則該專注於息收，尤其在經濟穩定復甦，通膨壓力減緩及財政赤字居高不下的狀況下，千萬不要輕忽長天期債券的利率風險，務實追求債息才是上上之策。

今年以來 ETF 市場火熱，可看出投資人對收益有高度需求，觀察高股息 ETF 規模佔股票型 ETF 高達 64%，同樣可作為貢獻每月現金流拼圖的非投資等級債 ETF，僅佔債券型 ETF 總資產規模 0.4%，可謂天壤之別，顯示出非投等債這個主要資產類別的 ETF 可提供投資人另一種核心資產配置新選項。

凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金經理人鄭翰紘表示，在經濟溫和成長、利率觸頂趨於穩定且還未回落之際，債券為投資人投資配置的一環，息收為各債券報酬主要來源，非投資等級債券的息收居各債券之翹首。

00945B 所追蹤的彭博美國企業非投資等級 1-5 年債券指數，平均票息率達 6.2%，相較美國投資等級債平均票息率 4.1%、美國公債 2.6%、全球綜合債 2.3%，00945B 所追蹤的指數票息表現明顯勝出。