〈台積電年報〉魏哲家：今年是穩健成長的一年 先進製程占比7成以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-20 22:13

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 發布最新 2024 年報，展望今年，董事長暨總裁魏哲家說，儘管總體經濟的不確定性持續存在，公司預期整體晶圓製造產業將維持溫和復甦，同時預計今年對公司而言又是穩健成長的一年，技術領先將使公司贏得業務，並使客戶能夠在其終端市場上取得成功。

根據台積電今年規劃，今年約當 12 吋產能將提升至 1,700-1,800 萬片，年增 4% 左右，而晶圓銷售計劃則持續以 7 奈米以下的先進製程為主，銷售比重預計拉升至 70-80%，較去年的 69% 進一步提升。

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今年與 AI 相關的持續需求支持著公司本就堅定的信念，隨著周遭的一切事物變得更加智慧與互連，對節能運算的結構性需求將加速成長。

魏哲家看好，現在正邁入一個 AI 賦能的世界，AI 不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦 (PC)、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。AI 也會有許多不同的形式，包括但不限於生成式 AI 應用，例如 ChatGPT 便由於其易於使用和廣泛的潛在應用範圍，消費者已逐漸熟悉此類應用。

另外，企業是 AI 需求的另一個驅動力，包括台積電在內的許多企業都正在使用 AI 來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。台積電也在晶圓廠和研發營運中直接運用 AI，正從對 AI 和機器學習的投資中收穫實際的投資報酬利益。

魏哲家重申，台積電絕對不是世界上唯一這麼做的公司，因此，企業 AI 是另一個支持未來數年結構性趨勢的 AI 需求來源，隨著 AI 技術正在不斷發展，所使用的 AI 模型也越趨複雜，也需要更強大的半導體硬體支援。

正因如此，台積電技術平台的價值正在增加，因為客戶仰賴台積電以最高效和最具成本效益的方式，大規模地提供最先進的製程和封裝技術。透過秉持技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，台積電打造廣泛的網絡來與所有 IC 創新者共同合作，使客戶能在他們的終端市場釋放創新。

因此，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對 5G、AI 和 HPC 等產業大趨勢的成長。

台積電的使命是作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者，公司成功奠基於堅守專業積體電路製造服務商業模式，而公司任務便是為客戶提供服務，幫助他們取得成功。

台積電作為全球最可靠且最有效的產能提供者，深刻體認到台積電在全球半導體產業中所扮演的角色以及必須承擔的相應責任，公司將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，並確保股東能獲得可持續且穩健的投資回報。