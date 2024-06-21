美6月服務業PMI初值超預期升至55.1 創逾兩年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 22:44

標普全球 (The S&P Global) 周五 (21 日) 公布初步採購經理人指數 (PMI) 調查顯示，美國 6 月服務業活動回溫，達到兩年多來最快擴張速度。與此同時，由於物價壓力降溫和降息的展望，服務業對前景看法有所改善。然而製造業的前景依然黯淡，製造商對即將到來的大選對政策造成的影響表示擔憂。

美國 6 月 Markit 報告：

製造業 PMI 初值報 51.7，預期 51，前值 51.3

服務業 PMI 初值報 55.1，預期 53.7，前值 54.8，創 26 個月新高

綜合 PMI 初值報 54.6，預期 53.5，前值 54.5，創 26 個月新高

美 6 月服務業 PMI 初值創 26 個月新高。(圖：ZeroHedge)

調查顯示，隨著第二季接近尾聲，美國整體商業活動呈現彈性。報告也指出，價格壓力進一步減弱，聯準會 (Fed) 決策者在降息前需要看到這種情況持續下去。

具體來看，標準普爾全球的綜合價格指標降至 2020 年以來次低，而且投入成本成長也有所降溫。儘管如此，這些指數仍高於疫情爆發前幾年的水準。

另外，美國服務業未來活動指數上升近 2 點，至 68.5，為一年來的次高水準，這意味著更樂觀的前景反映通膨壓力的緩解和借貸成本降低的預期。然而，製造商的前景黯淡，許多製造商對需求前景和即將到來的大選對政策的影響表示擔憂。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，初步 PMI 數據顯示美國 6 月經濟出現兩年多來最快的擴張，暗示第二季有望出現令人鼓舞的強勁成長，與此同時通膨壓力也已降溫。

Williamson 還說，PMI 的運作水準與經濟成長折合年率 (略低於 2.5%) 基本一致。隨著不斷上升的需求繼續滲透到整個經濟，改善情況相當廣泛。儘管由服務業引領，反映出強勁的國內支出，但經濟擴張也得到製造業持續復甦的支持。今年迄今為止，製造業正享受著兩年來最好的成長動能。

美 PMI 的運作水準與經濟成長折合年率 (略低於 2.5%) 基本一致。(圖：ZeroHedge)

不只如此，他還提到這項調查也帶來就業成長的好消息，企業對前景的樂觀情緒有所改善並推動招募意願。

值得注意的是，銷售價格通膨在 5 月小幅上升後再次降溫，降至過去四年來的最低水準之一。歷史對比表明，最近的下降讓調查的價格指標與 Fed 的 2% 通膨目標保持一致。

其他經濟體方面，歐元區 6 月 PMI 全面下滑，其兩大經濟體德國、法國表現也均低於預期，日本的服務業指標近兩年來出現萎縮，凸顯經濟活動走弱，英國數據也黯淡。