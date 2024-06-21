風險偏好減弱 比特幣跌至逾1個月低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 22:00

比特幣交易價格周五 (21 日) 跌至一個多月低點，在缺乏新的市場催化劑情況下，今年創紀錄的漲勢顯示出疲態。

截稿前，比特幣 24 小時內下跌 2.7%，至 63,725.47 美元，寫下 5 月 15 日以來新低，自周五以來下跌約 3%。其他加密貨幣已出現明顯跌勢，以太幣 24 小時內下跌 1.9%，至 3,480.85 美元、Solana 跌逾 4%、瑞波幣跌逾 2%、Cardano 跌近 3%。

今年 3 月，在比特幣現貨美國交易所交易基金 (ETF) 獲准的樂觀情緒高漲下，比特幣達到近 7.4 萬美元的歷史高點，目前比特幣價格已回落約 14%。與此同時，對美國央行降息的波動預期讓市場更加不安，降低對大多數高風險資產的需求。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 在周五的一份報告中表示：「加密貨幣受到股市拋售的影響，反映出全球金融風險偏好的下降。」

Stifel 首席股票策略師 Barry Bannister 在本周的一份研究報告中寫道：「比特幣與其說是『數位黃金』，不如說是一種由美元流動性過剩驅動的投機工具。自 2011 年以來，推動所有主要比特幣牛市的主要因素是聯準會 (Fed) 轉向鴿派。」

另一方面，軟體公司 MicroStrategy(MSTR-US)昨 (20 日) 宣布，利用發行可轉換票據的收益，以約 7.86 億美元的價格再購買 11,931 個比特幣。 MicroStrategy 創辦人兼董事長 Michael Saylor 在社群媒體平台 X(前推特)發表的一篇文章中說，MicroStrategy 以每枚約 65,833 美元的價格收購了這些比特幣。

截至 6 月 20 日，MicroStrategy 以每個比特幣 36,798 美元的平均價格收購 226,331 個比特幣。