〈財報〉二手車銷售利潤下滑 CarMax上季淨利年減逾3成

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 20:43

二手車銷售商 CarMax 周五 (21 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，由於汽車銷售利潤下滑持續影響二手車業，該季淨利年減逾 3 成，不過每股獲利仍打敗華爾街分析師預期，抵銷營收表現不佳，盤前股價小漲逾 1%。

根據財報，CarMax 第一季 (截至 5/31) 營收年減 7.5% 至 71.1 億美元，低於分析師預估的 71.6 億美元；淨利年減 33% 至 1.524 億美元，合每股 0.97 美元，略高於分析師預估的 0.95 美元，但遠不及去年同期的 2.283 億美元或每股獲利 1.44 美元。

過去幾年，隨著新車供應改善，二手車零售商的獲利能力不斷惡化。更好的新車優惠以及舊換新的交易也讓潛在買家不考慮入手二手車。

因此二手車經銷商被迫用大幅折扣的方式出售汽車，這與其在新冠疫情期間所擁有的定價權形成鮮明對比，當時新車供應失衡。具體來看，CarMax 第一季二手車平均售價下滑 2.7% 至 26,526 美元。

該公司在聲明中表示：「由於普遍的通膨壓力、利率上升和貸款標準收緊，汽車負擔能力的挑戰繼續影響我們第一季 (零售) 單位銷售業績。」

分析師和產業專家表示，消費者對負擔能力的擔憂仍在繼續，可負擔汽車的供應有限進一步加劇這種擔憂。過去幾年，CarMax 採取了一系列成本削減措施，包括大幅削減行銷和資本支出，以幫助抵禦利潤率受到的衝擊。