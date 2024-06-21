歐洲主要經濟體6月PMI全面下滑提振降息押注 全球債券跳漲

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 19:42

歐元區主要經濟體周五 (21 日) 公布的 6 月製造業與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值普遍下滑後，歐洲債券價格飆升，德國基準 10 年期公債殖利率下滑 6 個基點 (債券價格與殖利率走勢相反)，拖累美國公債殖利率走低，促使交易員加大對歐洲央行 (ECB) 鬆綁貨幣政策的押注。

具體來看，歐洲經濟火車頭德國 6 月製造業 PMI 初值跌至 43.4，遠低經濟學家預期的 46.4，也不及前值 45.4，而法國 6 月製造業 PMI 也下滑至 45.3，遠低經濟學家預期的 46.8，不及前值的 46.4。

另一方面，德國上月服務業 PMI 降至 53.5，低於經濟學家預期的 54.4 與前值的 54.2、法國同月服務業 PMI 也降至 48.8，低於經濟學家預期的 50 與前值的 49.3。此外，德國上月綜合 PMI 降至 50.6，不及預期的 52.7 與前值的 52.4、法國上月綜合 PMI 降至 48.2，低於預期的 49.5 與前值 48.9。

整體來看，歐元區 6 月製造業 PMI 降至 45.6，低於預期的 48.0、也低於前值 47.3，服務業 PMI 則降至 52.6，低於預期的 53.5 與前值 53.2、綜合 PMI 則跌至 50.8，低於預期的 52.5 與前值 52.2。

隨著歐元區和其他一些主要已開發經濟體進入寬鬆周期，投資人正試圖評估這些決策者將以多快的速度再次降息，以及包括聯準會 (Fed) 在內的其他央行何時會加入降息行列。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 負責全球財富管理的投資長 Mark Haefele 表示：「全球降息周期可能會在下半年積聚動力。我們預估，隨著市場將注意力從 Fed 首次降息的時間轉移到考慮利率可能下降的程度，債券殖利率將下降。」

交易員目前預估，ECB 將在 10 月前再次降息，今年第三次降息的可能性為 80%，高於昨 (20 日) 的約 65%。

降息押注在英國也獲得了支持，英國民間企業報告的成長速度低於預期。貨幣市場目前已經完全消化英國央行 (BOE) 今年兩次降息 1 碼 (25 個基點) 的預期，BOE 昨暗示即將首次降息。英國公債價格跳漲，對政策敏感的兩年期公債殖利率一度下跌 6 個基點，至 4.10%。

利率市場的重新定價讓歐元承壓，歐元一度下跌 0.3%，至一周低點 1.0671 美元。自從法國總統馬克宏在其政黨在歐洲議會選舉中表現不佳後宣布提前選舉以來，歐元一直處於壓力之下。