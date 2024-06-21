〈美股早盤〉市場靜待美6月PMI出爐 主要指數漲跌互現
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 21:39
美股主要指數周五 (21 日) 漲跌互現，其中那斯達克與標普 500 指數開盤走低，市場聚焦美國企業調查數據，尋找有關經濟健康狀況線索。
截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌逾 1%。
美國公債殖利率跟隨歐債殖利率一同走低，此前歐洲兩大經濟體德國與法國的製造業和服務業數據均遜於預期，凸顯法國的政治風險正在拖累經濟成長。美國採購經理人指數 (PMI) 將於周五稍後揭曉。
AlphaSimplex 首席研究策略師兼投資組合經理 Kathryn Kaminski 受訪時說：「我們看到了今年大部分時間都沒有看到的避險行為。這種對債券的逃離導致人們更有可能做多，對沖市場可能出現回檔的潛在風險。」
由於就業和生產數據顯示，美國經濟成長降溫的速度可能快於預期，投資人正加大鴿派政策押注。交易員正在替聯準會 (Fed) 今年降息約 1 碼 (25 個基點) 做準備，根據利率期貨顯示，11 月首次降息已完全消化。與此同時，交換利率交易顯示，歐洲央行 (ECB) 將在 10 月前第二次降息，今年第三次降息的可能性為 80%。
另一方面，根據選擇權平台 SpotGamma 估算，在「三巫聚首日」，美股約有 5.5 兆美元的指數選擇權合約、個股選擇權、ETF 選擇權到期。隨著這些合約的到期，投資人將調整部位，交易量增加的同時，也會影響個人持股。
本季選擇權到期的時間，正值標普 500 指數選擇權的隱含波動率維持在新冠疫情前以來的最低水準附近。輝達 (NVDA-US) 以及其他與人工智慧 (AI) 相關的公司股價大漲，帶動標普 500 指數走高。
另外，選擇權到期日恰逢指數重新調整，標普道瓊指數公司會重新調整個股權重，追蹤其指數的 ETF 也會做出類似調整。
截至台北時間周五（21 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 15.12 點或 0.04%，暫報 39,149.88 點
- 那斯達克綜合指數下跌 16.01 點或 0.09%，暫報 17,705.58 點
- 標普 500 指數下跌 6.47 點或 0.12%，暫報 5,466.70 點
- 費半下跌 73.18 點或 1.30%，暫報 5,536.84 點
- 台積電 ADR 下跌 0.66% 至每股 174.22 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.23%
- 紐約輕原油上漲 0.16% 至每桶 81.42 美元
- 布蘭特原油上漲 0.18% 至每桶 85.86 美元
- 黃金上漲 0.17% 至每盎司 2,373.10 美元
- 美元指數升至 105.425
焦點個股：
CarMax(KMX-US) 早盤股價上漲 2.50%，至每股 73.14 美元
二手車銷售商 CarMax 周五美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，由於汽車銷售利潤下滑持續影響二手車業，該季淨利年減逾 3 成，不過每股獲利仍打敗華爾街分析師預期，抵銷營收表現不佳，盤前股價小漲逾 1%。
意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 1.13%，至每股 40.22 美元
意法半導體公司周五表示，在完成 2021 年開始的回購計畫後，將啟動為期 3 年的新股票回購計畫，回購至多價值 11 億美元的股票。該公司表示，新的回購計畫包括兩個計畫，有待股東和其他方面的批准。此次回購是在意法半導體完成 2021 年啟動的 10.4 億美元回購計畫之後啟動的。
亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.56%，至每股 187.15 美元
據直接了解業務的人士透露，亞馬遜 正計劃對已虧損 10 年的 Alexa 服務進行重大改造，納入兩級服務的對話式生成式 AI，並考慮對高階版本收取每月 5 美元左右的費用。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.7，預期 51，前值 51.3
- 美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 55.1，預期 53.7，前值 54.8
- 美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.6，預期 53.5，前值 54.5
- 美國 5 月成屋銷售年化總數報 411 萬戶，預期 410 萬戶，前值 414 萬戶
- 美國 5 月成屋銷售年化月率報 - 0.5%，預期 - 1%，前值 - 1.9%
華爾街分析：
Stifel 的分析師 Barry Bannister 表示，隨著投資人不斷湧入，標普 500 料在 2024 年底前升至 6,000 點大關，該指數昨 (20 日) 略低於 5,500 點。但他預估，該指數到 2026 年中將回落至今年初的水平，即 4,800 點左右，從而略跌約五分之一。
需要明確的是，他表示風險資產 (尤其是股市) 勢將更快回檔。他對標普 500 指數年底的目標為 4,750 點，這意味著較目前下跌約 13%。隨著科技股承壓，該指數昨日觸及歷史高點後回落。儘管如此，幾個月來推動市場走高的投資者狂熱將推動股價在暴跌之前走高。
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