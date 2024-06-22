監管擔憂！蘋果不會在歐盟市場推出AI技術

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-22 02:00

根據外媒周五 (21 日) 報導，由於歐盟的《數位市場法》(Digital Market Act, DMA)引發監管擔憂，蘋果宣布今年不會在該地區市場推出人工智慧 (AI) 技術，其中包括 Apple Intelligence、iPhone Mirroring、SharePlay Screen Sharing。

蘋果在聲明中表示：「我們擔心 DMA 的相互操作性 (interoperability) 要求可能會迫使我們以危及用戶隱私和數據安全的方式損害產品的完整性。」

除此之外，根據 DMA，先前蘋果涉嫌阻止應用程式引導用戶在網路上進行更便宜的訂閱交易，該公司不久後應該會收到歐盟監管機構的正式警告。今年早些時候，蘋果曾因此被歐洲當局處以 18 億歐元 (19 億美元) 的天價罰款。

歐盟的 DMA 迫使大型科技公司遵守一系列「能做和不能做」的規定。科技服務公司被禁止偏袒自家公司的產品、禁止在不同的服務中合併個人數據、禁止使用其從第三方商家收集的數據來與其他對手競爭，並且必須允許用戶從競爭對手的平台下載應用程式。