路透調查：逾六成經濟學家估Fed今年降息兩次 九月開始首降

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 02:30

路透周三 (5 日) 公布調查結果顯示，多數經濟學家認為聯準會 (Fed) 將在 9 月開始降息，而且今年內還會再降息一次。不過也有部分人認為，今年非常有可能只降息一次，或者根本不會降息。

過去幾個月受訪的經濟學家一致預測今年會降息兩次，然而這與市場預期不同，直到上周市場才預估 11 月會降息一次，隨後又變成兩次。

對於 Fed 利率決策押注出現轉變，部分原因是經濟數據顯示美國上季經濟擴張速度低於先前預期，儘管關鍵的通膨指標仍不穩定。

而在過去幾個月內，Fed 官員明確表示並不急著降息。一些經濟學家認為，Fed 本月公布的最新「點狀圖」預測將顯示，今年會有兩次或更少次數的降息。

沒人預測 6 月降息 9 月呼聲最高

儘管如此，路透從 5 月 31 日至 6 月 5 日的調查中，116 位經濟學家中有 74 位 (接近三分之二) 預料 Fed 會在 9 月首次降息 1 碼(25 個基點)，聯邦基金利率將降至 5.0% 至 5.25% 區間。

這一結論與上月的調查結果相同，所占比例也差不多。其中只有 5 位經濟學家預估 7 月降息，低於 5 月份調查中的 11 人，而且沒有人預估 Fed 會在 6 月的貨幣政策會議上降息。

道明證券首席美國宏觀策略師 Oscar Munoz 認為，就目前貨幣政策對經濟施加的限制力道而言，Fed 處在有利地位 (指目前利率是合適的)，預料 Fed 分別在 9 月與 12 月降息。

Munoz 說：「他們 (Fed) 也不想做得過火。所以只要經濟保持穩定且通膨持續下滑，他們便會開始鬆綁貨幣政策。不過更多的是調整政策，而非將政策轉向更嚴格或更寬鬆的立場。」

逾半經濟學家估今年降息兩次

降息次數方面，在最新調查中，116 名受訪者中約有 68 人 (約 60%) 預估今年將會降息 1 碼兩次，與上個月調查結果基本持平，其中有 33 人 (28%) 認為今年指會降息一次或者不降息，另外只有 15 人認為會降息超過兩次。

與此同時，接受調查的 21 位一級交易商中，有 10 人預估 Fed 今年指會降息一次，或者根本不會降息。報導指出，Fed 最青睞的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數──相較於其 2% 通膨目標仍然居高不下，再加上失業率處在低點，因此不太可能過早降息。

2026 年前通膨難達 2% 目標

調查預測中值顯示，至少在 2026 年之前，消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI、PCE、核心 PCE 等通膨指標都不會達到 2%。

美銀首席經濟學家 Michael Gapen 表示：「Fed 將在 6 月貨幣政策會議上上調通膨預期...... 倘若調高通膨預期後又迅速降息，看起來很奇怪。」他預估 Fed 只會在今年 12 月降息一次。

Gapen 認為經濟仍有彈性，但成長幅度正在放緩，再加上就業市場逐漸降溫，因此 Fed 下一步就是降息。不過仍有面臨 Fed 不降息的風險，因為就業市場似乎也沒這麼疲軟。